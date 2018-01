Rifiuti in strada? La proposta: "Mettiamo delle fototrappole"

Uno strumento in più a servizio dell'Ama. Per sconfiggere la piaga dell'abbandono dei rifiuti, non bastano le multe dei classici accertatori. Per questo Fratelli d'Italia è infatti arrivata una proposta originale. Da sperimentare nel vasto territorio del Municipio IX.

Dal Municipio IX al Campidoglio

"Proviamo ad acquistare delle fototrappole – lancia l'idea il consigliere di FdI Massimiliano De Juliis – in modo da sanzionare ed educare chi continua a sporcare la nostra città". La proposta, per ora, è stata presentata sotto forma di un documento già protocollato in Municipio IX. "La stressa proposta sarà però rilanciata in Assemblea Capitolina – ha promesso il consigliere Andrea De Priamo – perchè non è più ammissibile che la maleducazione di pochi e l'immobilismo del Movimento 5 stelle ci regalino ogni giorno, sui TG nazionali, una cartolina indegna di Roma".

I vantaggi delle fototrappole

Lo strumento pensato per arginare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti, appare del tutto originale. "A volte più dei soldi contano le idee – rimarca De Juliis – e le fototrappole, laddove utilizzate, hanno prodotto risultati soddisfacenti. Inoltre, a differenza delle normali telecamere non hanno bisogno di essere collegate alla rete elettrica, hanno la visibilità notturna e possono essere mimetizzate".

Possono essere spostate

Le fototrappole sono ampiamente utilizzate dai reporter che operano in campo ambientale. Ad esempio per verificare la presenza di animali selvatici in natura. Il vantaggio dell'eventuale ricorso ad uno strumento del genere, sta anche nella sua possibilità di trasferimento. Questi dispositivi "possono essere spostate per controllare di volta in volta nuove aree dove reprimere il fenomeno". Una soluzione originale ad un problema che, non solo nel IX Municipio, è difficile da debellare soltanto con l'ausilio degli agenti accertatori.