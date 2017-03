Municipio IX, fine settimana senz’acqua: pronte le autobotti di Acea

Un fine settimana con l’acqua razionata. Un disagio che Acea sta cercando di limitare, informando per tempo i cittadini sia sul tipo d’intervento che sulle aree dove potersi rifornire con le autobotti.

LE ZONE INTERESSATE - La sospensione dell’erogazione d’acqua, avverrà sabato 1 aprile dalle ore 23 fino alle 9 di domenica 2 aprile. Si è reso necessario “Per consentire urgenti e indifferibili interventi di manutenzione straordinaria, destinati a migliorare la qualita' del servizio idrico per i cittadini,” spiega l’azienda. Le utenze che saranno coinvolte dagli interventi, sono quelle situate a Tor Pagnotta, Castel di Leva, Fonte Laurentina, La Selcetta e La Torretta.

LE AUTOBOTTI - Per ridurre il disagio Acea ha predisposto dei servizi di rifornimento a mezzo autobotte che stazioneranno durante il periodo del fuori servizio nei seguenti indirizzi: via Bruno De Finetti dopo il civico 134; via delle Libellule; via Darwin. In casi di “effettiva ed improrogabile necessità, potrà essere richiesto un richiesto un servizio di rifornimento con autobotti al numero verde 800-130- 335”. Lo stesso numero è utilizzabile per ottenere maggiori informazioni.

UN SUGGERIMENTO UTILE - Per evitare particolari disagi “ Acea Ato2 invita gli utenti interessati a provvedere alle opportune scorte con ampio anticipo e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua.”