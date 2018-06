Eur, l'Acquario di Roma fa le prove generali: il 2 luglio "pre-opening"

L'Acquario di Roma apre i battenti. Per ora soltanto alla stampa. Il 2 luglio infatti, in piazzale Umberto Elia Terracini, i giornalisti potranno varcare la soglia dell'attesissima struttura. Per la seconda volta nel giro di quasi tre anni.

L'anteprima per la stampa

Il "pre opening" consentirà di mostrare i progressi finora messi in cantiere. L'area commerciale ancora non è stata completata. In compenso l'Acquario di Roma, interamente realizzato sotto il laghetto dell'Eur, mostrerà alla stampa il suo lato tecnologico. A differenza della prima visita, non saranno riempite le vasche oceaniche. Il sopralluogo del 2 luglio infatti, dovrebbe mostrare in anteprima l'area museale, con le sue innovative evoluzioni frutto della più suggestiva ricerca hi tech.

Ingegneria applicata al divertimento

L'Acquario di Roma, a differenza di analoghe strutture distribuite sul territorio nazionale, punta sulla sorpresa scenografica che è frutto di un'accurata ricerca ingegneristica. Ci sono cascate d'acqua con gocce sinconizzate che è possibile attraversare senza bagnarsi. E' stata realizzata una galleria multimediale in grado di regalare curiosità ed informazioni utili all'utenza. E' prevista inoltre la presenza di una sala che offrirà ai visitatori la sensazione d'immergersi nel blu. La suggestiva definitizione del 3D permetterà infatti di simulare un tappeto d'acqua, con onde e suoni ad accompagnare la passeggiata degli utenti.

La prima anteprima e la crescente aspettativa

Nel dicembre del 2015, un gruppo di 12 bambini tra i 6 e gli 11 anni, avevano inaugurato alcune delle vasche presenti nell'Acquario. L'iniziativa, avvenuta davanti in presenza di molti media, era stata annunciata con estrema enfasi. Lo step successivo, venne spiegato, sarebbe consistito nell'immergervi tremila esemplari di pesci, appartenenti ad almeno 100 specie diverse. L'operazione, prevista nella primavera di quell'anno, venne rimandata. E da allora i rinvii per la realizzazione dell'acquario si sono alternati ad annunci di aperture e pre-inaugurazioni che sono stati puntualmente smentiti dai fatti. L'interesse del pubblico nel frattempo non è mai scemato. E neppure le aspettative che anzi, probabilmente, i continui slittamenti non hanno fatto che alimentare.