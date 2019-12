Venduta “la Lama”: Eur Spa incassa 50 milioni e salda i debiti con le banche

Venduta La Lama. E' stato finalmente perfezionato l'acquisto dell'albergo adiacente il centro congressi del cosiddetto "Pentagono". Eur Spa, società al 90% del Ministero dell’Economia, partecipata al 10% anche dal Comune di Roma, ha potuto così incassare i 50,6 milioni di euro promessi dal gruppo ICARUS Spa.

Azzerato il debito con le banche

L’albergo, 439 stanze, dal 2020 sarà a disposizione dell’Hilton. L’operazione ha permesso ad Eur Spa di trovare le risorse per chiudere il debito residuo con le banche. Oltre ai soldi di ICARUS, la società che ha la sede in via Ciro il Grande, ha dovuto versare altri 14,06 milioni di euro agli istituti di credito, per azzerare totalmente il debito contratto.

L'imponente esposizione debitoria

L’operazione, ha spiegato Enrico Pazzali, amministratore delegato di Eur Spa, genera “un risparmio annuo di un milione di euro solo per oneri finanziari e permette alla Società di centrare l’obiettivo fondamentale di estinguere, peraltro in anticipo rispetto ai tempi previsti, il debito finanziario consolidato a seguito dell’Accordo di ristrutturazione”. L’indebitamento in questione, ha chiarito l’Ad di Eur Spa, al 31 dicembre del 2014 ammontava a 221 milioni di euro ed aveva portato la Società alla richiesta di ammissione allo strumento di legge del concordato preventivo in bianco”.

Soddisfatte le condizioni

La vendita de La Lama è stata resa possibile perché Eur Spa ha mantenuto un duplice impegno. Il perfezionamento della compravendita era infatti legato sai all’ esito della cosiddetta della “traslazione” del Roma Convention Center La Nuvola, che alla realizzazione dei parcheggi privati sotto il nuovo centro congressi. Il conseguimento di entrambe i risultati, ha consentito di chiudere, definitivamente, il capitolo sulla vendita del nuovo albergo di viale Europa.