Allarme sicurezza, a Fonte Meravigliosa parte una raccolta firme: "Vogliamo un presidio delle forze dell'ordine"

Telecamere e presidio fisso delle forze dell'ordine. I residenti di Fonte Meravigliosa non sembrano avere molti dubbi. Per arginare la spirale di furti e rapine che sta bersagliando il quartiere, bisogna investire sui controlli.

Tre rapine in un giorno

"Solo nella giornata di venerdì 20 luglio, il fornaio storico del quartiere, un negozio di fisioterapia ed il giornalaio di via Cerva hanno subito delle rapine. Tre in un giorno" fa sapere la presidente del Comitato di Quartiere Carla Canale. Ma non ci sono soltanti gli esercenti della zona, nel target dei criminali. "Spesso diventano un bersaglio gli anziani che frequentano il mercato rionale di via Meldola o che escono dall'ambulatorio di via Da Cherso". Anche loro sono finiti nei radar dei malviventi che si aggirano nel quartiere.

La sicurezza via chat

Le soluzioni per ora approntate, non sono state sufficienti a contrastare la recrudescenza criminale. Da tempo a Fonte Meravigliosa è stata attivata una chat, attraverso la quale i residenti condividono segnalazioni e si confrontano nelle relative proposte. "Attraverso Whatsapp gli abitanti annotano i movimenti sospetti che poi aiutano le forze dell'ordine nel loro lavoro di identificazione dei criminali" ha ricordato l'avvocato Canale. Ora però il Comitato di Quartiere ha deciso di compiere un ulteriore passo in avanti.

La raccolta firme

"Abbiamo lanciato una raccolta firme con la quale chiediamo d'istituire un posto fisso o mobile delle forze dell'ordine – ha spiegato la presidente del CdQ – la proposta è di affiancarli alle telecamere per la rilevazione delle targhe in entrata ed in uscita da Fonte Meravigliosa". Due strumenti utili per arginare la spirale di furti e rapine che stanno bersagliando il quartiere. I moduli per la raccolta firme sono disponibili presso la farmacia di via Meldola 110 e nel bar di via Stefano Gradi 142.