Albero crollato davanti al Mc Donald's: la donna non è in gravi condizioni

La caduta di un grosso pino a pochi passi dal Mc Donald’s, e quindi dal Luneur, poteva provocare una vera e propria tragedia. Invece a farne le spese sono state alcune auto parcheggiate e soprattutto una donna, ricoverata d’urgenza al Sant’Eugenio.

LA VISITA - Informati dell’accaduto dalla polizia locale, nel pomeriggio di giovedì 5 il Presidente del Municipio IX Dario D’Innocenti, il vicepresidente De Novellis e l’Assessore Antonini si sono recati in via delle Tre Fontane, dove l’albero si è schiantato. E poi nel giorno dell'Epifania, sono andati in ospedale a trovare la donna che è rimasta colpita dall’albero. “Venerdì mattina, con il vicepresidente del Municipio Roberto de Novellis, ci siamo recati in visita alla donna ricoverata a seguito del crollo del pino – fa sapere il Presidente D’Innocenti – Siamo andati a trovarla perché volevamo sapere come stava ed anche per portarle i saluti di Virginia Raggi”.

IL RESOCONTO - Lo stato di salute della donna, secondo quanto riportato dal Minisindaco, non desta particolari preoccupazioni. “Lei era stata ricoverata con un codice rosso – ricorda D’Innocenti –ora ha un braccio rotto e devono farle degli accertamenti al bacino, ma le gambe non hanno subito particolari lesioni.Tutto sommato è andata bene, considerando quello che è successo. La caduta infatti è stata parzialmente attutita dalle auto e lei è quindi stata colpita solo dalla parte superiore dell’albero. Per quanto riguarda il bambino, ha solo delle leggere escoriazioni”.