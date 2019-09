Trigoria, inaugurato il liceo scientifico dell'As Roma: è riservato ai giovani tesserati

A Trigoria, all'interno del centro Fulvio Bernardini, è stato riqualificato un vecchio casale. L'edificio ora ospita una scuola superiore che l'As Roma ha destinato ai suoi giovani talenti.

La scuola superiore

Il liceo scientifico, ad indirizzo sportivo, è dedicato a Giovanni Paolo II. Al suo interno è ospitata una palestra e le aule necessarie per le cinque classi che, l'istituto superiore paritario, ha deciso di allestire. Complessivamente, si apprende dal sito dell'As Roma, viene frequentato da 80 studenti, tutti tesserati giallorossi.

Un obiettivo di Pallotta

“La necessità di accompagnare la crescita dei nostri giovani calciatori anche e soprattutto fuori dal campo, consentendo loro di completare il percorso scolastico, è stata fortemente sentita dal presidente Pallotta sin dal suo arrivo” ha dichiarato il vicepresidente esecutivo Mauro Baldissoni.

L'auspicio di Baldissoni

L'idea di realizzare una scuola giallorossa, era in cantiere da un po' di tempo. “Dopo un percorso sperimentale partito cinque anni fa - ha infatti spiegato Baldissoni - siamo oggi orgogliosi di inaugurare una vera e propria sede scolastica autorizzata dal Ministero all’interno del centro sportivo, proprio nell’anno in cui abbiamo formato i primi diplomati - Siamo certi che i ragazzi apprezzino questa opportunità e che, pertanto - ha concluso sempre il vicepresidente dell'As Roma - si impegneranno al massimo per conseguire i loro successi negli studi”.