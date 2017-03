Municipio IX: entro l'estate la banda larga anche nei quartieri più periferici

Connessioni veloci e sicure anche nei quartieri più periferici della Capitale. La protesta di quasi mille residenti è stata ascoltata. E da marzo quartieri come Trigoria Alta, Strampelli e Fonte Laurentina potranno fruire di un servizio più efficace. Tim si è formalmente impegnata a portare la banda larga anche in questi territori.

I QUARTIERI CHE NE BENEFICIANO - "Anche il Divino Amore e Casal Brunori entrano nella lista delle località scelte da TIM per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica" fa sapere l'azienda di Telecomunicazioni - inoltre entro il mese corrente, con attivazione prevista per fine marzo, i lavori saranno completati anche a Vallerano, Trigoria, Trigoria alta, Fonte Laurentina e Strampelli. Da giugno i servizi in banda ultra di TIM saranno attivi anche a Schizzanello, a Mezzocammino e a Vitinia".

LA BANDA LARGA - "Questa moderna infrastruttura di rete consentirà ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani. Si tratta di un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti programmati da TIM - ha dichiarato Gabriele Garino, Responsabile Access Operations Roma di TIM - Diverse altre località del territorio del Municipio IX sono inoltre in pianificazione entro il 2017.”

LA PETIZIONE ASCOLTATA - Accolta dunque la richiesta dei residenti. Un anno fa avevamo lanciato la petizione anche se, sul tema banda larga, il nostro lavoro e decennale - raccontava a metà gennaio il Consigliere municipale Massimiliano De Juliis (FdI) - Tim ci ha ricevuto, presentandosi con dirigenti e tecnici, per illustrarci le linee generali degli interventi sulla base di quanto è stato richiesto da tutti noi con la petizione che abbiamo consegnato - spiega De Juliis - ringraziamo quindi TIM per la serietà con la quale se n'è fatta carico e - conclude oggi il Consigliere municipale - per gli importanti investimenti che sta facendo sul nostro territorio al fine di eliminare il digital divide".