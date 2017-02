Municipio IX, le strade in periferia sono un colabrodo: “I bus hanno dovuto cambiare percorso”

Tra i “43 più importanti successi della Giunta Raggi”, elencati sul sito di Beppe Grillo, compaiono “400 buche sistemate tra il 15 ed il 31 dicembre” . Meno di tre al giorno, se suddivise per i vari municipi di Roma. Nel IX , a non averne sicuramente beneficiato, sono state le strade di Selvotta.

LE BUCHE SISTEMATE - “Verso la fine dello scorso anno molte richieste di sistemazione delle buche stradali – ricorda il Vicepresidente del Consiglio municipale Massimiliano De Juliis – non erano state soddisfatte a causa dell'appalto scaduto e non rinnovato per tempo”. Il ritardo aveva generato anche una serie di tormentoni, il più famoso dei quali era stato Pino il Tombino di Mezzocammino. La sua vicenda si è protratta per mesi ma alla fine, come per molti analoghi casi, l'intervento di manutenzione è stato effettuato.

STRADE PRIVATE - Risolto un problema, se n'è presentato subito un altro. “Ora abbiamo la conferma che il Municipio non intende proprio riparare le buche nelle strade private aperte al pubblico transito” fa sapere De Juliis(FdI). E’ il caso, ad esempio, di via Capodrise, via Moschiano e via Quadrelle, in zona Selvotta-Monte Migliore. “Questo tipo di strade, private ma aperte a pubblico transito, sono molto frequenti nella nostra periferia – sottolinea il Vicepresidente del Consiglio municipale – ed è preciso dovere dell’amministrazione mantenerle in condizioni di sicurezza pubblica soprattutto quando, come in questo caso, vi passano gli autobus”. Ma forse sarebbe stato più corretto dire che vi passavano.

LE BUCHE ED I BUS - “A Selvotta – incalza De Juliis – cittadini si sono sentiti dire che le buche se le devono riparare da soli e l'ATAC ha persino dovuto cambiare il percorso del 703 per la pericolosità della strada”. Una decisione che rischia di penalizzare quartieri già situati ai margini più estremi della città. “Se qualcuno vuole concentrare le risorse a disposizione solo nelle zone centrali del Municipio e lasciare indietro la periferia ha sbagliato di grosso – conclude de Juliis - Chiediamo una immediata inversione di tendenza anche perché il Presidente può essere ritenuto addirittura responsabile di interruzione di pubblico servizio”.