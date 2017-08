Cecchignola, riapre via Ragazzi del '99: finisce un'odissea durata 19 mesi

Molti avevano perso le speranze. La riapertura al transito veicolare di via Ragazzi del 99, dopo 19 mesi, sembrava una chimera. La strada era stata chiusa nell’inverno del 2015. Da allora i disagi per i residenti non erano mancati.

Una lunga vicenda

“A causa di un pino, la strada era stata chiusa nel gennaio del 2016 – spiega l’assessore alla mobilità Alessandro Drago – io ho cominciato a seguire la vicenda nel luglio dello stesso anno, praticamente appena si è insediata la Giunta”. Rimosso l’albero, i problemi non sono stati risolti. “La difficoltà è stata quella di convincere un intero condominio ad eseguire dei lavori. I Vigili del Fuoco – chiarisce l’Assessore – avevano riscontrato la pericolosità di un terrapieno, all'interno di un'area privata, dov’erano presenti altri alberi.”

Il ritorno alla normalità

In sostanza, si è reso necessario rifare un muretto. “Ho partecipato anche alle riunioni di condominio per spiegare agli inquilini dello stabile l’importanza di realizzare quel manufatto. Tra l’altro èstato necessario farlo in tufo e con un’altezza ben specifica, perché la zona era sottoposta a vincolo paesaggistico”. Completata l’opera di persuasione, i lavori sono stati eseguiti. “Il 31 luglio le operazioni sulla strada sono terminate e quindi, come Municipio, ci siamo adoperati per restituirla prima possibile alla normale viabilità”. Di fatto il transito è ripreso regolarmente il 7 agosto. “Abbiamo fatto sistemare una pattuglia della Polizia Locale anche perché la gente ormai si era abituata a percorrere via Crieti nei due sensi di marcia”.

La linea 763 torna al vecchio percorso

La riapertura di via Ragazzi del 99 reca con se' anche la fine di un’altra annosa vicenda. La linea 763 torna infatti al suo vecchio tragitto, dopo le proteste che erano seguite alla sua modifica. Per ragioni di sicurezza, era stato cambiato il percorso della linea che, di conseguenza, non transitava più su viale dell’Esercito. Un disagio che aveva provocato la mobilitazione di studenti, lavoratori, comitati ed associazioni locali. Al punto da suggerire un ripensamento che, nel caso della linea 763, aveva portato solo ad un parziale ritorno al vecchio tragitto. Con l’apertura al transito di via dei Ragazzi del 99 il problema è stato definitivamente superato ed ora, anche i residenti di quella strada, tornano comodamente ad utilizzare il trasporto pubblico.