Bighe contro Ferrari: a Cinecittà World una sfida tra cavalli di razza

I cavalli del motore 8 cilindri di una Ferrari, contro i purosangue di una biga ultraleggera. Una sfida singolare, anzi unica. Adatta alla location scelta: la suggestiva arena del kolossal Ben Hur. Il circo di Massenzio, ricostruito all’interno del parco divertimenti Cinecittà World di Castel Romano.

LA SFIDA - “Si tratta una sfida sportiva mai avvenuta al mondo prima d’ora - osserva l’amministratore delegato di Cinecittà World Stefano Cigarini - dove l’agilità della biga si scontrerà con la potenza del mitico motore 8 cilindri Ferrari, per una corsa all’ultimo respiro”. Una contesa fuori dagli schemi. Un duello tra due miti, uno della cinematografia, l’altro del settore automobilistico.

IL PILOTA - “Sono orgoglioso di far correre la mia Ferrari su una pista unica. Durante le prove- rivela Fabio Barone, il pilota che per ben due volte ha infranto il record di velocità con la sua Ferrari 458 - mentre ero al volante mi sono guardato a fianco e improvvisamente ho incrociato lo sguardo di uno dei due cavalli… è stata un’emozione incredibile”.L’appuntamento con la storia, è previsto per giovedì 11 maggio.

LA NUOVA ATTRAZIONE - L’arena è la stessa dove si sono svolte le scene del recente Ben Hur, il film con Jack Huston e Morgan Freeman remake del celebre movie vincitore di 11 premi oscar. Ben Hur è una delle nuove attrazioni che sono state introdotte nel parco divertimenti di Castel Romano. Viene così inaugurato il circo di Massenzio all’interno della quale, i visitatori potranno correre con le bighe originali del film. Ripresi da speciali telecamere montante lungo il circuito, i moderni gladiatori potranno divertirsi a far mangiare la polvere ai propri avversari. Un'esperienza unica, seconda soltanto alla competizione che l'11 maggio vedrà protagonisiti I purosangue contro i cavalli Ferrari.