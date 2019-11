Colosseo Quadrato, Eur Spa annuncia il restauro della scalinata: la gara parte nel 2020

Via le transenne dalla scalinata del Colosseo Quadrato. E' questa la richiesta che arriva da chi, ormai da anni, è costretto ad assistere all'indecoroso spettacolo. Indecoroso per il monumento che, forse più d'ogni altri, contraddistingue il quartiere dell'Eur.

Stanziati i fondi per il restauro

La presenza delle transenne è causata dal cedimento di alcuni gradini .La buona notizia è che il cosiddetto "pollaio", il reticolato plastico che delimita una porzione della scalinata, verrà presto rimosso. Eur Spa ha infatto stanziato le risorse per risolvere l'annosa questione. La società, partecipata al 90% dal Mef ed al 10% da Roma Capitale, fa sapere che "in accordo co Fendi" ha deciso di "effettuare in proprio i lavori di riqualificazione per un importo di circa 450.000 euro".

Il ruolino di marcia

L'intervento sarà realizzato "con un accordo quadro, attualmente in fase di gara – fanno sapere dagli uffici di via Ciro il Grande, sede dell'ex Ente Eur - Gli interventi sono programmati ed inizieranno successivamente alla firma del contratto di appalto prevista per febbraio 2020 e saranno preceduti da una campagna di saggi necessaria a definire nel dettaglio la progettazione esecutiva dei lavori".

Un simbolo dell'Eur

Le condizioni della scalinata hanno spesso finito per essere oggetto delle critiche dei romani. Il Palazzo della Civiltà Italiana, simbolo dell'architettura razionalista, nonostante le critiche arrivate da oltreoceano, è un edificio che sta a cuore non soltanto a chi abita all'Eur. Nell'ottobre anche il Campidoglio, convocando un'apposita Commissione lavori pubblici, aveva provato a dirimere la matassa delle competenze. A risolvere l'enpasse ha provveduto Eur Spa che, già dall'ottobre del 2015, ha avviato un imponente lavoro di riqualificazione del Colosseo Quadrato.

Una spesa necessaria

"La maison Fendi", il cui candido travertino contrasta fortemente con i gradini anneriti della scalinata, è stata oggetto d'interventi, cui ha contribuito anche il Mibac, che hanno portatato sia a ripulirne le facciate che ha consolidare la struttura. Sono stati spesi milioni di euro ma, per completare l'opera, occorre dedicarsi anche alla scalinata. Ormai però, secondo il cronoprogramma diramato da Eur Spa, potrebbe essere questione di pochi mesi.