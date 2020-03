Falcognana, abbandonati fuori la scuola due bancali: contengono documenti del Tribunale Civile

Da giorni, all'altezza del chilometro 13 di via Ardeatina, sono presenti due bancali. Sono stati lasciati sul marciapiede e contengono del materiale che in buona parte risulta sigillato con una pellicola di cellophane.

Per giorni sul marciapiede

I pallet di legno, con il relativo contenuto, si trovano a pochi passi dall’Istituto Comprensivo Padre Romualdo Formato, in zona Falcognana. E non si comprende il motivo per cui siano stati lasciati proprio lì davanti. “All’inizio non è stato dato gran peso alla presenza di questi bancali – ha fatto sapere il consigliere municipale Massimiliano De Juliis (FdI) – perchè apparivano ordinati, come se fossero dei pacchi in attesa di essere consegnati”.

La segnalazione dei residenti

Col passare dei giorni però, la permanenza di questi due “pacchi”, ha finito col destare curiosità. “I genitori che accompagnano i propri figli in quella scuola si sono insospettiti ed hanno cominciato a segnalare il mancato ritiro di questi bancali. Sono così stati notati anche i faldoni che contenevano” ha spiegato il consigliere De Juliis. Il materiale deposto sopra i due pallet, ha finito per suscitare grande sorpresa.

Documenti sensibili

“Ci sono dei raccoglitori ed è incredibile ma al loro interno ci sono anche dei documenti che provengono dal Tribunale Civile – ha testimoniato De Juliis – non si comprende come sia possibile che qualcuno li abbia lasciati davanti la scuola. Non è chiaro se questi faldoni dovevano essere correttamente archiviati oppure gettati al macero. In ogni caso non andavano lasciati lì per terra, anche perché potrebbero contenere dati sensibili” ha sottolineato il consigliere municipale “la loro presenza è comunque stata segnalata alla Polizia Locale”. Resta il mistero sul motivo per cui, quel materiale, sia stato lasciato su marciapiede antistante la scuola.