Falcognana, da giorni l'aria è irrespirabile: "Sembra di stare a Malagrotta"

Un odore acre, da giorni, sta pervadendo la campagna romana. Lungo la via Ardeatina, nei quartieri più periferici del Municipio IX, vengono segnalati miasmi, soprattutto nelle ore serali.

Un problema ciclico

"E’ un fatto che si ripete e già oggetto in passato di verifiche: ogni anno in questa stagione, corrispondente alla raccolta delle olive, iniziano i problemi" ha raccontato il consigliere municipale Alessandro Lepidini (PD). L'odore descritto, fortemente acido, viene paragonato a quello che si percepisce in presenza di una discarica.

Falcognana come Malagrotta

"Senza esagerazioni, sembra di stare a Malagrotta" ha commentato Lepidini. E' un'analogia forte, per un territorio che è abituato all'aria salubre della campagna. "Bisogna verificare da dove vengono questi miasmi. La puzza, fuori da ogni metafora, nella serata di martedì 22 si è fatta letteralmente da voltastomaco. E mi risulta che lo stesso problema sia stato ravvisato anche a Castel di Leva", quindi a diversi chilometri di distanza.

I necessari controlli

Il mistero sulle puzze che appestano i quartieri periferici del Municipio IX non è ancora stato chiarito. "Nella mattinata di mercoledì 23 ho fatto richiesta di controlli al reparto tutela ambientale della Polizia Locale ed intendo coinvolgere anche Arpa Lazio perchè la situazione va approfondita in maniera puntuale" ha dichiarato Lepidini. Il ripresentarsi di queste puzze nella stagione in cui si raccolgono le olive, offre uno spunto di riflessione. Dal Comitato di quartiere è stata avanzata l'ipotesi che sia "sansa", ovvero il residuo di polpa, buccia e nocciolo che rimane dopo la spremitura delle olive. Di certo il mistero va risolto.