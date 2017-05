Fonte Meravigliosa al buio, i ladri festeggiano: "Aumentati i furti nel quartiere"

Fonte Meravigliosa continua ad essere un bersaglio per i ladri. Con la complicità della notte e della scarsa illuminazione stradale, stanno infatti aumentando i furti. Vengono colpiti indistintamente arredi urbani ed automobili. In ogni caso, a farne le spese, sono i residenti del quartiere.

PROBLEMI NOTI - “Abbiamo fatto moltissime segnalazioni, sul sito internet ed al numero verde di Acea. Abbiamo portato il caso in Commissione lavori pubblici del Municipio eppure la situazione non si è sbloccata – fa sapere Carla Canale, presidente del CdQ Vigna Murata – ci sono molte zone che restano al buio. In particolare in via Riccardo Forster, via Giacomo Marcocchia, Via Spiro Valles, solo per citarne alcune siamo già arrivati al quinto giorno di buio”.

L'AUMENTO DEI FURTI - L’assenza d’illuminazione, è messa in relazione con gli episodi criminali verificatisi nel quartiere. "Approfittando del buio, hanno addirittura sottratto panchine e gettacarte stradali in prossimità delle fermate dei bus di via Tommaso Arcidiacono. Ma l’assenza d’illuminazione non crea problemi solo alla sicurezza stradale – osserva Canale – il problema è infatti che così non si garantisce la sicurezza tout court dei cittadini. I furti d’auto, si fanno sempre più frequenti. L’ultimo – conclude la presidente del CdQ – si è verificato proprio giovedì notte”.