Fonte Meravigliosa, è partito il pedibus: a scuola a piedi con la supervisione degli adulti

Il primo esperimento è stato un successo. Decine di alunni, autorizzati dai genitori, l'8 maggio hanno incominciato ad andare a scuola a piedi. Lo fanno, accompagnati da adulti, su percorsi prestabiliti che si sviluppano in buona parte nel verde. Sentieri che sono stati anche ripristinati per consentire l'avvio di un progetto ambizioso.

L'obiettivo: ridurre il traffico

L'obiettivo che il Pedibus persegue, è quello di persuadere le famiglie che è possibile rinunciare all'uso dell'auto per accompagnare ed andare a riprendere i figli a scuola. Almeno nella stagione primaverile. "Siamo molto contenti del risultato appena ottenuto – ha dichiarato Carla Canale, presidente del Comitato di Quartiere Vigna Murata, tra i promotori dell'iniziativa – nella sua fase di avvio, la partecipazione di bambini, genitori, insegnanti e volontari di Roma Servizi per la Mobilità è stata più che soddisfacente. Chiaramente ci aspettiamo un'adesione crescente – si è augurata la presidente del Comitato di Quartiere che è stato, sin dall'inizio, tra i principali promotori dell'iniziativa– l'obiettivo è ridurre il traffico, con tutti i benefici che questo può ingenerare sulla salute e sull'ambiente". Un fine ambizioso, che va raggiunto attraverso una pratica quotidiana che mira a coinvolgere, ed educare, le nuove generazioni.

Il pedibus ed i suoi capolinea

Il pedibus, un progetto voluto dall'Istituto Comprensivo Domenico Purificato, dal Comitato dei Genitori e dal Comitato di quartiere, si comporta come un autobus. Ha dei capolinea, un percorso, degli orari di passaggio e delle fermate ben determinate. "I punti raccolta", vale a dire i capolinea di questo servizio, sono stati scelti in quattro luoghi considerati strategici. Si trovano a piazza Castello, nel quartiere di Cecchignola Sud,e davanti al bar "Non solo caffè" di Prato Smeraldo. Ed ancora nel piazzale del supermercato di via Vigna Murata e davanti il parco giochi di via Forster, a Fonte Meravigliosa.

Come fare per partecipare

I genitori che intendono iscrivere i propri figli al servizio del Pedibus, devono presentare un'apposita domanda e consegnarla, con tanto di liberatoria per l'utilizzo delle foto dei minori, al mobility managare dell'Istituto Comprensivo Domenico Purificato. Il progetto intanto è partito con l'intenzione di arrivare alla fine dall'anno scolastico.