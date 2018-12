Giuliano Dalmata, la Sindaca inaugura il nuovo playground: "Veniteci a giocare il più possibile"

C'è un nuovo spazio polivalente dove i giovani di Giuliano Dalmata possono praticare sport. All'interno del parco Caduti per Trieste 5 e 6 novembre 1953", è stato infatti inaugurato dalla Sindaca un playground realizzato con i fondi del Coni.

I playground nelle periferie

E' la quinta struttura polivalente che viene messa a disposizione dei romani grazie al fondo "Sport e periferie". Si tratta di un progetto realizzato con l'ufficio Aree ludiche del dipartimento Ambiente e realizzato grazie al fondo stanziato dal governo e trasferito al Comitato olimpico.

La sinergia per il bene comune

"Questo è quello che accade quando le istituzioni si mettono insieme e pensano al bene dei cittadini, si lavora insieme per dare un risultato concreto - ha dichiarato la Sindaca che poi, ringraziato Coni e Governo, ha dichiarato che - parchi come questo verranno realizzati in ogni Municipio". Per ora ne hanno beneficiato il III, il VII ed il XIV.

Gli atti vandalici

All'interno del parco i giovani potranno divertirsi praticando attività come il calcio, il basket o la pallavolo. E' stata risistemata anche l'attigua area giochi. "Si è provveduto a sostituire il tappetino antinfortunistica – ha spiegato l'assessore municipale all'Ambiente Marco Antonini – e tutti quegli arredi che erano rovinati". Mentre si stava provvedendo a completare i lavori, alcuni vandali si sono introdotti nello spazio verde.

Il segnale lanciato dal Campidoglio

"Due notti fa – ha inoltre dichiarato la Sindaca - Mentre stavamo lavorando per allestire questo parco qualcuno, in modo un po' vigliacco, ha deciso di rompere una parte di un'area ludica che stiamo costruendo". Il fatto che le squadre di manutentori del Servizio Giardini si siano messi subito all'opera "è un segnale" che il Campidoglio manda "a chi pensa di mettere i bastoni tra le ruote. Il Comune c'è, ed inaugura anche se nel frattempo sta riparando. Voi – ha concluso la Sindaca rivolgedosi ai giovani presenti – prendetevi cura di questa area venendo a giocarci il più possibile".