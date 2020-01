Colombo: il cantiere sulla complanare di Euroma2 è causato dall'ennesimo cedimento stradale

Resiste il cantiere di fronte al centro commerciale Euroma2. Proseguono i lavori avviati nell'estatedel 2019, tra via Carlo Levi e via Paride Stefanini. Ma le transenne, dal mese di novembre, hanno interessato anche un tratto della corsia laterale della Cristoforo Colombo.

I lavori in corso

Il protrarsi dei lavori ed i disagi segnalati dagli automobilisti, abituati a percorrere la strada per raggiungere le zone di Castellaccio, Decima e Torrino, hanno spinto un consigliere democratico del Municipio IX a presentare un’interrogazione. Il minisindaco grillino Dario D’Innocenti ha risposto, spiegando che la complanare “è interessata da un cedimento del manto stradale”. Ed ha aggiunto che “i lavori di consolidamento e/o rifacimento dei piloni del viadotto, con il successivo ripristino della carreggiata, sono all’interno delle opere a scomputo della convenzione Castellaccio del Fondo BNP Paribas”.

Il preoccupante consolidamento dei piloni

La notizia non ha contribuito a diramare le nubi che si sono addensati sul cantiere. Non è stato chiarito, ad esempio, quand’è previsto il termine dei lavori. “ Il presidente parla di piloni, quindi non siamo in presenza di un semplice problema legato al manto stradale, ma di un cedimento strutturale. Io comincio allora a preoccuparmi perché - ha obiettato il consigliere democratico Manuel Gagliardi- la zona è a rischio idrogeologico. Invito quindi il minisindaco ad approfondire la questione” .

La carenza di informazioni

C’è un altro dettaglio che il consigliere municipale di centrosinistra ha tenuto a precisare. “Su quel cantiere non ho visto alcun cartello. Non ci sono indicazioni di sorta, non è scritto chi è il responsabile dei lavori, né se sono stati ottenuti i necessari pareri dai vari enti. Per quanto mi riguarda, quindi, farò richiesto di accesso agli atti per verificare che si stia svolgendo tutto in sicurezza”. Anche perché quel tratto stradale, quando è aperto, viene percorso ogni giorno da migliaia di automobilisti.

Il precedente

La preoccupazione sulle condizioni di via Paride Stefanini, nasce anche in ragione delle esperienze passate. Nel 2016 infatti la rampa era stata chiusa su indicazione dei vigili del Fuoco e del IX Gruppo di Polizia Locale. All'epoca l'infrastruttura era stata interessata da "un dissestoa stradale", con fessurazioni visibili lungo diversi tratti del manto stradale. I divieti di transito sono stati disposti anche nel febbraio del 2018, per "dissesti differenziati" registrati sempre su via Paride Stefanini. Da qui la necessità di garantire più informazioni possibile su una strada che, negli ultimi anni, si è dimostrata piuttosto problematica.