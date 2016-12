Luneur Park: il Capodanno si festeggia a mezzogiorno

Al luna park dell’Eur il conto alla rovescia parte dodici ore più tardi. L’inizio del nuovo anno, sarà festeggiato infatti a partire da mezzogiorno. In questo modo potranno festeggiarlo anche i più piccoli che magari, a mezzanotte, erano andati già a dormire.

IL CONTO ALLA ROVESCIA - Alle 12 in punto, nel Giardino delle Meraviglie che fiancheggia il lago, il primo gennaio parte quindi il tradizionale countdown. “I cannoni spareranno coriandoli e in cielo si leveranno migliaia di palloncini colorati – fa sapere Luneur Park - I bambini parteciperanno alla grande festa con trombette e fischietti per essere i veri protagonis,ti dei festeggiamenti e dare il benvenuto al 2017”.

LE ATTRAZIONI - Nel corso della giornata sarà attivata la baby dance a bordo lago, la “Tomboluna” alla Terrazza del Sole e ci saranno anche degli animatori che, travestiti da civetta, faranno gli auguri a grandi e piccini. Tutte le attrazioni saranno a disposizione dei visitatori. Compreso la mitica ruota panoramica che, proprio in questi giorni, ha ripreso a girare.