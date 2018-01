Mobilità sostenibile: online un sondaggio per migliorare la fruizione dei veicoli elettrici

Per migliorare gli interventi a favore della mobilità elettrica, si punta su un sondaggio. Ventisei domande a risposta multipla, da compilare in forma assolutamente anonima. Il progetto Elviten entra nel vivo. E chiede la collaborazione degli abitanti di sei città. Tre in Italia, ovvero Bari, Genova e Roma. E poi Berlino, Trikala (Grecia) e Malaga (Spagna).

Il progetto nel Municipio IX

Per la Capitale, a fare de pilota è stato scelto il Municipio IX. Qui saranno installate sei stazioni di ricarica, dove sarà possibile rifornire le 78 bici elettriche previste dal progetto. Il primo anno – come aveva avuto modo di anticipare l'assessore municipale alla Mobilità Alessandro Drago – sarà dedicato ad analizzare le modalità attraverso cui esperire il progetto. Saranno inoltre fatte campagne di informazione". E così via libera al sondaggio, online sul sito dell'Ente di prossimità.

Le abitudini dei romani

Con le domande, cui è possibile rispondere in meno di dieci minuti, si cerca d'investigare sulle abitudini dei cittadini. Viene così chiesto quale tipo di trasporto si predilige per raggiungere il luogo di lavoro e quanti sono i chilometri che, mediamente, si coprono per raggiungere la relativa destinazione Ma viene preso in considerazione anche il tempo libero e gli spostamenti necessari per andare a trovare famigliari, amici o semplicemente per fare acquisti.

Spazio alle proposte

Nel sondaggio viene dato spazio anche alle proposte. Ai cittadini si domanda infatti cosa farebbero per incoraggiare il ricorso alle diverse tipologie di veicoli elettrici. Dalle minicar alle bici. La risposta multipla, consente di scegliere anche più di un'opzione. Si va dalle garanzie d'un parcheggio sicuro, a quelle di trovare una copertura adeguata di postazioni per la ricarica. Dall'uso di eventuali preferenziali, al servizio di navigazione integrato. Di tutto per migliorare la fruizione dei mezzi elettrici che il progetto europeo metterà a disposizione. Il test resterà online fino al 31 gennaio 2018.