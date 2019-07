Festa dell'Unità a Castel di Leva: tra cibo e vino a kmzero, il PD lancia "la prova del 9"

La Festa dell'Unità organizzata nel cuore dell'Agro romano. Sembra un ritorno alle origini, invece è la formula scelta dai democratici per lanciare "La prova del 9". Quattro giornate di appuntamenti, dall'11 al 14 luglio, all'insegna del confronto e della convivialità. La scelta della sede, il parco della Cooperativa Agricoltura Nuova, è il primo indicatore degli obiettivi cui, il PD municipale, sembra tendere.

“La prova del 9 – così la segretaria del Pd Municipale Francesca Villani – è il nome che abbiamo voluto dare alla Festa, perché al di là delle formule, le comunità di periferia, tutti i giorni sono messe alla prova ed è la politica che deve attrezzarsi per comprendere le fatiche, trovare le risposte, anche umanizzando la politica. L’obiettivo della manifestazione è infatti lo sviluppo di momenti di condivisione e socialità, che offrono al cittadino possibilità di confronto, partecipazione e manifestazioni culturali”.

I punti di forza

La festa si sviluppa attorno ad un ristorante bio sempre presente in tutte le feste che i democratici hanno organizzato nella Capitale. Non è un caso, evidentemente, che la decisione dove organizzare i 4 giorni d'appuntamento sia una delle sede della Cooperativa Agricoltura Nuova. " Qui - ricorda Villani – le persone verranno sia perché incuriositi dalla novità, ma anche per le certezze, come trovare dell’ottimo cibo, le birre e il vino a “km0” ma soprattutto perché troveranno una “spazio culturale” con lo spazio dibattiti, la libreria, i giochi popolari, l’area attrezzata per i bambini e gli spettacoli gratuiti ogni sera.

Nel nome un auspicio

“Quest’anno la Festa de l’Unità lo è anche nel nome – spiega Pina Tosto, responsabile organizzazione del PD municipale – perché coincide con una scelta ed un augurio: riuscire a fare la Festa in una zona molto periferica, ma facilmente raggiungibile, farla bene e 'bella', ricordando che l’Unità è la mission di tutto il Partito Democratico. Ecco quindi una '4 giorni', per leggere il nostro tempo, per ascoltare, e stare insieme; uno spazio messo a disposizione di tutti i democratici del territorio, e per i Cittadini".

IL PROGRAMMA

GIOVEDI 11 LUGLIO

SPAZIO DIBATTITI:

ore 19.00 Apertura Festa, saluti di Enzo Foschi (Vice segretario PD Lazio), Andrea Casu (Segretario PD Roma), Francesca Villani (Segretaria PD Roma Municipio 9)

ore 19,30 “Leggi per le donne”- Intervengono: Laura Boldrini (Deputata di Futura), Lucia Annibali, (Deputata PD), Patrizia Prestipino (deputata PD). Modera: Giulio Gambino, giornalista di “The post Internazionale”

LIBRI IN FESTA (In collaborazione con la Libraia di Tor Bella Monaca):

ore 20,30 Presentazione del libro "Fake Republic" con la satira di Federico Palmaroli.

Intervengono le autrici del libro Romana Ranucci e Sara Dellabella, Filippo Sensi (Deputato

PD) Marco Esposito (giornalista di Leggo)

A CENA CON IL PD ROMA MUNICIPIO IX

ore 21,30 Tutti invitati alla serata di autofinanziamento del PD Roma Municipio 9. Partecipa il Segretario Nicola Zingaretti



VENERDI 12 LUGLIO

SPAZIO DIBATTITI:

ore 19,30 “Roma, da “Capitale d'Italia” a disastro capitale. Ripensare la Capitale come immagine del Paese, suo principale snodo di persone, idee e investimenti”

Intervengono: Roberto Morassut (Deputato PD e Responsabile Infrastrutture, Aree Urbane e

periferie Segreteria Nazionale PD), Bruno Astorre (Segretario PD Lazio), Marco Miccoli

(Responsabile della segreteria politica PD) | Moderano i Giovani Democratici del PD IX

LIBRI IN FESTA (In collaborazione con la Libraia di Tor Bella Monaca):

ore 20,30 Storie di tre combattenti: Carla Capponi, Tina Costa, Pina Cocci.

Le racconteremo con Elio Matarazzo (Produttore di Contenuti Multimediali), Marina Pierlorenzi (Vice Presidente ANPI Roma IX), Andrea Sgrulletti (Segreteria PD Lazio) e Nella Converti (Assemblea Nazionale PD)

Dalle ore 21,30 spettacoli, giochi e tornei



SABATO 13 LUGLIO

SPAZIO DIBATTITI:

ore 19,00 “Dal territorio all’Europa, per un’Europa diversa”

Intervengono gli Europarlamentari Simona Bonafè e Massimiliano Smeriglio

Modera Giuseppe De Filippi (Vice Direttore del TG 5)

LIBRI IN FESTA (In collaborazione con la Libraia di Tor Bella Monaca)

ore 20,30 Presentazione del libro "Scrivo una città" interviene l’autore Ivan Mattei

Dalle ore 21,30 “Lampedusa, diario di un naufrago e di un amore” tratto dalla storia vera di Austine Osajande, a seguire musica e giochi popolari e tornei



DOMENICA 14 LUGLIO

SPAZIO DIBATTITI:

ore 19,00 “Dal territorio alla Regione Lazio, per un Comune e un Municipio diversi”

Intervengono i consiglieri PD Municipio IX, Massimiliano Valeriani (Assessore alla Regione

Lazio) Valeria Baglio (Consigliere al Comune di Roma) e Giulio Pelonzi (Capogruppo Pd al

Comune di Roma) Modera Andrea Cardelli (Segretario Giovani Democratici del PD IX)



LIBRI IN FESTA (In collaborazione con la Libraia di Tor Bella Monaca)

ore 20,30 Presentazione del libro “Resistere è anche un destino” di Andrea Catarci.

Amedeo Ciaccheri (Presidente 8 Municipio) intervista Andrea Catarci. Modera Francesca Villani (Segretario PD Roma IX)

ore 21,30 Chiusura Festa. Intervengono Patrizia Prestipino, la segreteria del PD Roma 9 e i

Giovani Democratici del PD Roma 9. A seguire musica e giochi e tornei

TUTTE LE SERE A PARTIRE SALLE ORE 20,00 RISTORANTE BIO, PANINERIA E BIRRERIA ARTIGIANALE