Mostacciano incrementa il triste record di pini caduti: "Gli esemplari malati vanno abbattuti"

Mostacciano incrementa il triste record di alberi caduti. Il pino che nella tarda mattinata si è schiantato in via Umile, distruggendo un'auto parcheggiata, è solo l'ultimo di una lunga serie.

Il monitoraggio è concluso

Negli ultimi due anni, sono almeno sette gli alberi crollati nel quartiere. Non è un caso infatti che, il bando cittadino sul monitoraggio degli alberi d'alto fusto, fosse partito proprio a Mostacciano. E' servito ad effettuare il Visual Tree Assesstment, su circa 82 essenze arboree presenti in città. L'appalto in questione si è concluso, ed ha permesso di effettuare una sorta di censimento sulle condizioni di salute di pini, platani, pioppi, basandosi su una semplice valutazione "a vista".

Il taglio degli esemplari malati

"Ho visto le pessime condizioni in cui versano molti pini malati nel quartiere, in via Perego, in via Schierardi, in via Mendoza ed un po' ovunque a Mostacciano" ha commentato il consigliere democratico Alessandro Lepidini "Ancora non sappiamo che risultati abbia prodotto il monitoraggio che è stato effettuato negli anni scorsi, ma visto il ripetersi di questi episodi, anche se mi piange il cuore, credo sia giunto il momento d'intervenire. Se questi alberi, come sembra, non sono curabili – ha aggiunto il consigliere - bisogna intervenire drasticamente".

Il parassita che uccide i pini

Sempre in via Umile, nel luglio del 2018, era crollato un altro albero. Anche in quel caso, come nell'episodio verificatosi il 15 novembre, dal tappetino bituminoso del marciapiede era completamente emerso l'apparato radicale. In attesa della perizia d'un agronomo, si sta diffondendo il timore che i pini comuni, di cui il quartiere è pieno, siano stati contagiati da un parassita, la Toumayella parvicornis. Nel territorio municipale ha già causato la morte di centinaia d'alberi a Castel di Decima ed anche a Spinaceto, nel parco Campagna adiacente il liceo scientifico Ettore Majorana, si sono recentemente registrati alcuni casi.