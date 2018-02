Aperto il cantiere per il ponte: si avvicina la chiusura di via Ardeatina

Il ponte ferroviario di Falcognana sarà demolito e ricostruito ex novo. Il passaggio dei mezzi pesanti, nel corso degli anni ne ha danneggiato la bassa volta. Da qui la necessità di realizzare una nuova infrastruttura al posto di quella esistente.

La chiusura di via Ardeatina

I lavori, come annunciato nel corso di una commissione municipale svoltasi a fine gennaio, comporteranno la chiusura del tratto interessato di via Ardeatina nei due sensi di marcia. L'impossibilità di transitare sulla consolare, all'altezza del km 14, comporterà seri disagi per chi, abitando a Santa Palomba o Spregamore, è abituato a percorrerla ad esempio per portare i figli a scuola. Per questo, poichè la strada verrebbe chiusa per circa sei mesi, erano stati suggeriti dei correttivi.

Le proposte ignorate

Tra le proposte c'era quella di dimezzare i tempi di lavorazione, concentrando le operazioni nel periodo di chiusura delle scuole. Inoltre erano state suggerite delle modifiche nei percorsi del trasporto pubblico e la creazione di bypass provvisori. Per approfondire la questione, i consiglieri d'opposizione ed alcuni comitati di zona avevano chiesto di essere coinvolti nelle decisioni, in modo da poter offrire il proprio contributo. "Invece abbiamo saputo che in questo periodo si sono svolte delle riunioni senza la nostra presenza - ha fatto notare il consigliere di FdI Massimiliano De Juliis - mi domando a questo punto a cosa servano le commissioni- E' questa la scatola di vetro, la trasparenza di cui parlvano i cinque stelle in campagna elettorale?"

Cantierizzazione già iniziata

Per ovviare a questo gap d'informazioni, l'opposizione in Municipio IX ha chiesto di convocare una nuova commissione con la Rete Ferroviaria Italiana, la società di FFSS responsabile di questo progetto. Intanto però la cantierizzazione è iniziata da una settimana "senza che nessuno ne fosse stato avvisato" rimarca De Juliis. La chiusura di via Ardeatina si fa dunque più vicina. Se saranno rispettate le date comunicate a gennaio da RFI, partirà il 2 maggio e si concluderà il 22 gennaio. Il tempo per trovare dei correttivi si riduce.