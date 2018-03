"Il ponte va rifatto": confermata la chiusura di via Ardeatina per oltre cinque mesi

Per rifare il ponte ferroviario di Falcognana, sarà necessario chiudere il tratto di via Ardeatina che lo attraversa. Un intervento necessario, causato dai danni riportati sulla volta dell'infrastruttura. La durata delle operazioni è stata quantificata in un lasso temporale compreso tra cinque o sei mesi. Troppi per i residenti ed i pendolari che dovranno fare i conti con una viabilità completamente rivisitata.

Le proposte del territorio

La questione è stata affrontata in una commissione congiunta che si è svolta in Città Metropolitana. "Finalmente i comitati di quartiere interessati da quest'operazione, da Falcognana a Corea fino a Canestrini, hanno potuto ascoltare quali sono le reali condizioni che accompagnano quell'iniziativa" osserva Massimiliando De Juliis (FdI) presente in Commissione. "Noi avevamo proposto di creare due corridoi, sui lati della ferrovia. E' un modo che consente, utilizzando due strade bianche lì presenti, di bypassare l'interdizione dell'Ardeatina,. E poi avevamo suggerito di spostare anche il capolinea del 218. Ma soprattutto avevamo chiesto il rifacimento di Porta Medaglia ed una riduzione del periodo che riguarda la cantierizzazione". Proposte che, tuttavia, non sono state attualmente recepite.

Niente Conferenza dei servizi

La chiusura di via Ardeatina all'altezza del km 14, comporta l'utilizzo di via di Porta Medaglia e via di Sant'Anastasia. Gli automobilisti devono così percorre una sorta di anello, un ampio tratto di strada in più rispetto all'attuale viabilità. Ma si tratta di strade disseminate di buche. "La seduta di commissione in Città Metropolitana è stata proficua perchè ha chiarito un punto essenziale: RFI non è disposta a ridurre il periodo di lavorazione ai soli mesi estivi – spiega Alessando Lepidini, consigliere democratico del Municipio IX – Ma se le condizioni restano queste, per quanto ci riguarda possono rinunciare al loro obiettivo". Peraltro, hanno fatto notare i due consiglieri municipali, "non è stata fatta neppure una conferenza dei servizi. Una carenza che, di fatto, ha limitato l'analisi sulla viabilità alternativa".

La commissione Mobilità

Le priorità da parte dell'amministrazione di prossimità, sono ampiamente condivise. Come ricordato dal presidente della Commissione Mobilità Giulio Corrente (M5s) "L'indicazione che il Municipio IX ha dato fin da subito a RFI rimane il rifacimento di Via di Porta Medaglia e la chiusura di Via Ardeatina al massimo nel periodo dal 15 giugno al 10 settembre come emerso fin dalla prima Commissione Municipale del 25 gennaio e richiesto dalla Cittadinanza. Il Tavolo Tecnico al momento sta lavorando in questa direzione" ha sottolineato Corrente.

Le prossime mosse

La partita non è ancora chiusa. Il 16 marzo è infatti prevista "una riunione più tecnica" e nel periodo compreso tra il 19 ed il 24 marzo, le commissioni Lavori Pubblici e Viabilità della Città Metropolitana torneranno a riunirsi. A quel punto il quadro sarà definitivamente chiaro. Successivamente l'opposizione, che ha portato la commisisone Mobilità del municipio ad interessarsi della questione, richiederà la possibilità di convocare un Consiglio straordinario. "Dobbiamo informare i cittadini". Anche perchè stando al cronoprogramma inizialmente diffuso, il prossimo maggio l'Ardeatina verrà chiusa. Rimane un mese e mezzo di tempo.