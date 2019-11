Nella "scuola di frontiera" genitori in prima linea: "Formato abbandonata, tra topi e degrado"

Scuola abbandonata tra topi e degrado. Sul cancello della scuola Padre Romualdo Formato, nella mattinata di martedì 5 novembre, è stato appeso uno striscione. Non poteva sintetizzare meglio di così lo stato d'animo in cui versano le famiglie del territorio.

Le ragioni della protesta

Un centinaio di genitori si sono dati appuntamento al km 14 di via Ardeatina per affrontare, sul posto, una serie di problemi che si stanno accumulando. Dal ridimensionamento che ha portato all'accorpamento dei suoi plessi, una scuola dell'infanzia ed una scuola media, con l'istituto comprensivo Frignani di Spinaceto, alla presenza dei topi, di cui recentemente si è avuta l'ennesima prova.

La presenza dei topi

"Non è stato un bello spettacolo trovare quell'animale all'ingresso della scuola, lo scorso 30 ottobre – commenta Astrid, una mamma – certo è meglio averlo trovato morto lì fuori che vivo all'interno. Però adesso vorremmo leggere il verbale della Asl e dei NAS che hanno fatto un sopralluogo a scuola". Il preside, che si è fermato per incontrare i genitori, ha offerto ampie rassicurazioni al riguardo.

L'accorpamento contestato

Non c'è soltanto la presenza dei roditori a destare preoccupazione nelle famiglie di Falcognana e dintorni. "L'accorpamento con la Frignani comporta il fatto che, gli atti amministrativi, siano gestiti in una segreteria che dista quindici chilometri" raccontano i genitori. Sono comunque stati messi anche in rete, ma il loro reperimento, hanno lamentato i famigliari presenti, non è sempre agevole. Inoltre, l'accorpamento, non è finora seguito dal rinnovo del Consiglio d'Istituto. Di conseguenza sono rappresentate, in quell'organismo, solo le famiglie di Spinaceto e non quelle dell'Ardeatina.

La sicurezza degli spazi

Altro grande tema affrontato riguarda la sicurezza degli spazi. Nel 2018 erano stati chiesti interventi urgenti che solo in parte sono stati realizzati. Sulla rampa d'accesso della scuola c'è ancora un reticolato plastico e la sistemazione di un pannello di cartongesso nell'atrio, in passato puntellato, non sembra una soluzione ottimale.

La sistemazione del cortile

Soprattutto c'è un fatto che i genitori non mandano giù. Da circa un mese il cortile non è più a disposizione dei bambini. "Il dirigente scolastico ci ha autorizzati a recarci a scuola sabato mattina per pulire il cortile. Sarà presente anche lui. Ripristineremo anche la rete arancione che delimita l'area sicura così i nostri bimbi potranno uscire di nuovo in cortile" fa sapere il Comitato dei Genitori. Il progressivo ritorno alla normalità passa anche per interventi straordinari. Almeno così accede in via Ardeatina, nella periferia del vasto Municipio IX.