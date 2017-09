Ardeatina, iniziano i lavori stradali: addio al senso unico alternato

Schiarite in vista per la viabilità nei quartieri periferici del Municipio IX. Prima è stato il turno di via Laurentina, che ha riconquistato la doppia corsia. Presto lo sarà anche di via Ardeatina il cui transito, all'altezza della nuova rotatoria di Torricola, è stato fino ad oggi a senso alternato.

Lo smottamento ed il senso alternato

Una settimana fa il transito veicolare su via Ardeatina si era paralizzato. A seguito delle piogge si era verificato un piccolo smottamento d'un terrapieno. Da qui le necessarie transenne ed il posizionamento dell'impianto semaforico che regolava il senso unico alternato di marcia. Un disagio, segnalato dal Vicepresidente del Consiglio municipale Massimiliano De Juliis, che "ha causato la paralisi di questa fondamentale arteria". Il timore, era che si aspettasse un nuovo appalto per risolvere il problema. "Mentre – sottolineava De Juliis – è necessario intervenire immediatamente, anche in somma urgenza, per ripristinare il più velocemente possibile la viabilità che, con l'apertura delle scuole e dopo il recente annuncio del restringimento in ingresso a Roma di Via Laurentina, è diventata indispensabile".

Il prossimo ritorno alla normalità

La richiesta è stata accolta. "Finalmente è stata accertata la proprietà comunale e si può procedere con urgenza all'effettuazione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della doppia carreggiata – annuncia soddisfatto De Juliis (FdI-An). Già da domani inizierà la sistemazione superficiale per poi iniziare i lavori veri e propri da venerdi, il tutto dovrebbe concludersi in 15 giorni".

La rotatoria di via Laurentina

Nel frattempo si è sbloccata anche la situazione in via Laurentina che rischiava di intasare il quadrante. Una settimana dopo l'allarme che avevamo lanciato sul restringimento della Via Laurentina ad una sola corsia di marcia in direzione Roma – spiega il Consigliere di Fratelli d'Italia – il tratto all'altezza di Tor Pagnotta è stato riaperto in entrambe le corsie. In assenza di imprevisti – annuncia il Vicepresidente del Consiglio municipale – entro la metà di ottobre, si arriverà all'apertura della sospirata rotatoria tra via Laurentina e via di Tor Pagnotta".