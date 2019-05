Via Ardeatina, il Municipio IX si compatta: chiesto il ripristino dei divieti ai mezzi pesanti

No ai Tir su via Ardeatina. Il Consiglio del Municipio IX, all'unanimità, si è espresso contro il ritorno dei mezzi pesanti sulla consolare. Nel tratto compreso tra il km 14 +200 ed il km 14+400, quello dove insiste il centro abitato di Falcognana ed il santuario del Divino Amore, da dicembre sono tornati i mezzi pesanti.

Il fulmine a ciel sereno

La Città Metropolitana ha rimesso in gioco le battaglie che da anni, il quadrante, sta combattendo contro il transito dei tir nel centro abitato. L'ordinanza dell'ex Provincia, giudicata come un "fulmine a ciel sereno" dai cittadini, ha incontrato però l'opposizione dell'ente di prossimità.

Il Municipio fa quadrato

Dal parlamentino di via Silone, centrodestra, centrosinitra e maggioranza grillina hanno votato un documento col quale si punta ad invertire la rotta. "Vogliamo più controlli, l'accensione delle videocamere installate nel 2017 e mai messe in funzione ed il ritorno dei divieti di transito ai mezzi pesanti" ricorda il consigliere Massimiliano De Juliis (FdI).

Lo studio trasportistico

Il Municipio IX, già ad inizio maggio, aveva incominciato il pressing sulla Città Metropolitana. In commissione mobilità era stato anche analzzato un recente studio trasportistico, preparato da Roma Servizi per la Mobilità, che si era rivelato utile per fornire un quadro complessivo degli spostamenti nel quadrante. Ma anche per individuare soluzioni. Una parte di queste sono contenute nel dispositivo votato, giovedì 30 giugno, dal Consiglio del Municipio IX.

L'utilizzo di via Laurentina

Il documento approvato dal Municipio IX impegna ora il presidente Dario D'Innocenti a far valere le richieste che l'ente di prossimità ha rivolto all'ex Provincia. Tra queste l'indicazione di consentire, per la sola direzione GRA, il passaggio dei mezzi pesanti su via Laurentina," valutando l'utilizzo della corsia preferenziale destinata ai bus". Un modo per sgravare via Ardeatina e Porta Medaglia dal transito di quei mezzi persanti tanto temuti dai residenti.