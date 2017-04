Via Ardeatina e le rotatorie abbandonate: "Affidiamole ai privati"

A marzo il Parlamentino di via Silone aveva rispolverato un’iniziativa già adottata in passato. Una sinergia pubblico privato attraverso la quale puntare alla manutenzione di piccolissime aree verdi. La proposta è però rimasta sulla carta.

Il documento, “presentato da Fratelli d’Italia e votato all’unanimità - ricorda il vicepresidente del consiglio Massimiliano de Juliis – richiede l’emissione di un nuovo bando per la manutenzione del verde presente nelle rotatorie stradali e negli spartitraffico che porterà, attraverso sponsor privati, ad un maggiore decoro e a risparmi per l’amministrazione. Si tratta di una sorta di adozione di un’area verde, da parte di chiunque sia interessato e disponibile a farsi carico delle spese per la manutenzione. In cambio “avranno un ritorno di immagine attraverso l’apposizione nell’area di cartelli pubblicitari”.

La richiesta è stata di recente perorata anche da un Comitato di Quartiere. “Le rotatorie di via Ardeatina situate all’incrocio con via di Tor Pagnotta e via di Torricola, versano in pessime condizioni – osserva Emanuele Belluzzo, presidente del CdQ Tor Pagnotta, Bel Poggio, Casale Bicocca – la crescita dell’erba, che supera abbondantemente il metro di altezza, non rappresenta solo un problema di degrado. Limita la visibilità e pertanto è anche pericoloso. Per questo, abbiamo chiesto al Municipio d’intervenire subito con uno sfalcio e poi riprendendo la proposta di affidare ai privati la manutenzione di queste rotatorie. A Fonte Laurentina, Cecchignola e Trigoria – conclude Belluzzo – in passato ha funzionato”.