Divieto di transito ai mezzi pesanti, torna al suo posto la segnaletica rubata: ora servono le multe

Il divieto di transito dei mezzi pesanti su via Porta Medaglia esiste dal 2013. Nonostante questo, i tir hanno continuato ad attraversarla. D'altra parte era impossibile sanzionarli visto che nessun cartello ne riportava il divieto. La segnaletica, più volte posizionata, è stata infatti sempree asportata. Furti provvidenziali ed incredibilmente puntuali hanno prodotto un evidente risultato. La strada è stata pesantemente danneggiata dal passaggio dei tir. Ed ora è percorribile solo rispettando il limite dei 30 km/h.

Una segnaletica più capillare

Il Municipio IX è tornato a posizionare la segnaletica. "Questa volta abbiamo riempito di cartelli anche le zone limitrofe, ovvero le vie di accesso a Porta Medaglia – ha spiegato l'assessore alla Mobilità Alessandro Drago – in tal modo sarà più complicato rimuoverli". Ora sarà possibile sanzionare i trasgressori. "Anche grazie alla presenza della polizia locale, non solo i cartelli non sono stati rimossi – ha fatto notare l'assessore – ma da qualche giorno non si vedono neppure più i tir". Il provvedimento che i cinque stelle fanno sapere di aver realizzato al termine di "un percorso lungo e faticoso che ha coinvolto tutti gli enti competenti" non è immune dalle critiche.

L'opposizione attacca

"Si poteva fare molto prima – ha obiettato il consigliere Massimiliano De Juliis (FdI) – Il M5s si era invece convinto che dovesse provvedervi la Città metropolitana e si è perso molto tempo. Noi avevamo spiegato che sarebbe bastato chiedere l'autorizzazione all'ex Provincia, ma non ci hanno ascoltato". Nel frattempo i tir sono continuati a transitare e la strada ne ha pagato le conseguenze. "Una volta chiesta l'autorizzazione, si è potuto procedere rapidamente ad installare questi cartelli senza attendere i fondi della stessa Città Metropolitana. Se avessero ascoltato prima i cittadini e le nostre segnalazioni, oggi la strada non sarebbe da rifare".