Via di Porta Medaglia: senza cartelli né videocamere hanno vinto i Tir

Le videocamere installate su via Ardeatina, all'altezza delle due rotatorie di Falcognana, renderanno la vita più complicata ai mezzi pesanti. Grazie all'ausilio dell'occhio elettronico, non sarà più possibile aggirare i divieti di transito in maniera indolore. Le sanzioni per il mancato divieto aumenteranno e col tempo, questa vecchia abitudine, diverrà antieconomica per gli autotrasportatori.

Il passaggio dei Tir

C'è un'altra strada nel quadrante interessata dalla stessa interdizione. Si tratta di via di Porta Medaglia. A differenza dell'Ardeatina però, qui le videocamere non sono arrivate. Ed a ben vedere, sono spariti anche i cartelli che segnalavano il divieto. Nella strada quindi, non è raro osservare il passaggio dei mezzi pesanti.

La segnaletica sparita

“L'11 agosto del 2016 avevamo votato un ripristino dei cartelli stradali – spiega il Vicepresidente del Consiglio Municipale Massimiliano De Juliis – purtroppo quella proposta, nonostante sia stata approvata, non ha prodotto alcuna conseguenza. Sulla strada i cartelli, apposti due volte, sono stati illecitamente rimossi. Per questo avevamo chiesto di posizionarli nuovamente. Purtroppo in 14 mesi il Municipio non è riuscito a fare neanche questo”.

Interventi necessari

La quantità di mezzi pesanti che transitano sulla strada è impressionante. Se ne a un saggio, guardando il video che il Consigliere De Juliis (FdI) ha realizzato e postato su facebook. “Ora che le videocamere sono state posizionate su via Ardeatina, possiamo chiedere che i controlli lì previsti dalla Polizia Locale siano spostati su via di Porta Medaglia?” D'altra parte l'esigenza di effettuare i controlli, era già contemplata nel dispositivo approvato lo scorso anno. “Sono passati 14 mesi – conclude De Juliis – al presidente D'Innocenti chiediamo se sia interessato ad installare o meno la segnaletica precedentemente rimossa. Vogliamo dare un segnale di discontinuità? Bisogna rimpiazzarla, altrimenti a vincere sarà soltanto l'illegalità”.