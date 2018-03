Fonte Meravigliosa, le strade sono inguardabili: parte la diffida a Comune e Municipio

Crateri nel manto stradale, illuminazione pubblica a tratti inesistente, marciapiedi impraticabili. A Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo le condizioni della viabilità turbano i residenti. Al punto che il Comitato di Quartiere ha deciso d'intervenire presentando una formale diffida a Comune e Municipio IX.

La sicurezza stradale

La situazione in cui versa il quartiere, evidentemente non l'unico ad essere rimasto senza la manutenzione stradale, è seria. "Ci sono automobilisti che, per evitare le buche, sono costretti ad invadere la corsia opposta ed a guidare contromano – fa notare Carla Canale, presidente del Comitato di Quartiere – poi abbiamo addirittura visto le pattuglie dei vigili Urbani impegnate a fare da guardia alle buche di via Gradi e via di Vigna Murata".

Le strade ammalorate

In prospettiva, le condizioni in cui versano le strade del quartiere rischiano anche di peggiorare. Via del Casale Zola, stradina di campagna priva d'illuminazione, è già oggi diventata una strada di scorrimento utilizzata dai quartierei di Milleovi e Cecchignola. Viene inoltre utilizzata anche dai mezzi che provengono dai cantieri della zona, dove si stanno costruendo nuovi insediamenti. Ci sono poi altre strade che in un recente passato sono state oggetto di manutenzione, ma che oggi si presentano con una superficie simile a quella della crosta lunare. E' il caso di via Riccardo Forster. La tratta compresa tra via Maddalena e via Casale Zola "era stata oggetto d'intervento nell'agosto del 2014. Ad oggi la strada – si legge nella diffida – si presenta in condizioni inaccettabili".

La richiesta di manutenzione

A fronte delle tante segnalazioni il Comitato di Quartire diffida l'amministrazione "al ripristino del prefetto stato manutentivo delle seguenti strade: Via Gradi, Via Casale Zola, Via Tommaso Arcidiacono, Via Riccardo Forster, Via Inchiostri/Drago, Via Visiani. Via Marcocchia e via di Vigna Murata, nonchè i marciapiedi di via Arcidiacono e Via Meldola". In assenza d'intervento "Saremo costretti nostro malgrado a rivolgerci all'Autorità Giudiziaria a tutela dei diritti dei cittadini residenti nel quartiere Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo".