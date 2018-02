Ghiaccio e neve aprono crateri nelle strade senza manutenzione del Municipio IX

Le strade del Municipoi IX sono martoriate. All'assenza di manutenzione si sono aggiunte le conseguenze causate dal ghiaccio e dalla nevicata del 26 febbraio. Le condizioni del manto stradale appaiono pertanto proibitive. Ed i continui provvedimenti firmati dal Comandante della Polizia Locale, non fanno che confermarlo.

La classaction

Il numero di vie che sono state limitate a 30 chilometri orari, non si contano più. Nel frattempo l'appalto scaduto il 31 dicembre non è stato prorogato. Nè tantomeno è stato pubblicato un nuovo bando. Le spese di questa inerzia vengono pagate interamente dai residenti. Al punto che, l'opposizione municipale, aveva anche annunciato una classaction per chiedere il risarcimento dai danni subiti.

Decine di buche

"Via Marinetti è ormai devastata, sembra che abbia subito un bombardamento aereo" fa notare Maurizio Filipponi, del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense. Sui social network invece si susseguono le segnalazioni dei cittadini che sono rimasti vittime delle buche apertesi prima e dopo la nevicata. In via Stefano Gradi, non basta nemmeno limitare la velocità ai 30 chilometri orari. Come ha testimoniato una residente sulla pagina facebook di Fonte Meravigliosa, dove ha postato le immagini di "una buca immensa" e del pneumatico che na ha pagato le conseguenze. Anche a Vitinia la situazione non è ottimale. "In via Sarsina ed in via Sant'Arcangelo di Romagna si sono aperte decine di buche profonde e di notte – sottolinea Mario Pericolini, presidente del Comitato di Quartiere – è impossibile notarle. Con tutte le ripercussioni che si possono intuire sul piano della sicurezza".

Cosa fare

Intanto nel Municipio IX, l'opposizione ha predisposto una nuova iniziativa. Dopo la proposta avanzata dal capogruppo di Forza Italia d'istituire una classaction, arriva l'interrogazione del Partito Democratico. "Vogliamo sapere dal presidente d'Innocenti e dall'assessore competente, come si pensa di gestire l'attuale emergenza buche. Il manto stradale – fa notare il consigliere Manuel Gagliardi – era già logoro prima, ora si sta definitivamente ammalorando. La maggioranza pensa quindi di far ricorso allo strumento delle somme urgenze oppure si continua ad aspettare l'espletamento delle gare per la manuntezione stradale?". L'attesa non migliora le condizioni dell'asfalto. L'assenza d'intervento, neppure.