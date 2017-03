Fonte Laurentina, accolte le richieste: arriva un bando per il casale di Pontecorvo

Si riapre la partita sul futuro di uno storico casale dell'Agro romano. Si trova nel parco Pontecorvo, in zona Fonte Laurentina. E' stato ristrutturato ma per tanto tempo è rimasto in uno stato di apparente abbandono. Per questo i residenti che, nel quartiere, soffrono dell'assenza di luoghi d'aggregazione, ne hanno rivendicato un diverso utilizzo.

LO SCORPORO - “Le richieste dei cittadini di Fonte Laurentina sono state accolte dalla Commissione Bilancio, Patrimonio, e Attività Produttive che ha preparato una Risoluzione con cui si chiede lo scorporamento del Casale Pontecorvo dalla concessione sportiva della Fitarco e la messa a bando dello stesso con finalità socio-culturali” fa sapere il presidente della Commissione Filippo Massimo Errico.

L'ABBANDONO ED IL PARCO - La questione è stata affrontata anche in sede comunale. “Lo scorso 22 marzo, in una seduta della Commissione sport del Campidoglio, i portavoce municipali hanno fatto emergere una serie di inadempienze del soggetto concessionario riguardo il Casale che lo hanno fatto riversare nell'inutilizzo e nell'incuria più totale” spiega il consigliere Errico (M5s). “Quella condizione è inaccettabile visto che si tratta di un bene di proprietà Comunale e di un casale la cui memoria storica-sociale rappresenta un valore inestimabile per il territorio. Per questo lo scorso giovedì 23 Marzo, il Consiglio municipale ha deliberato tale atto per supportare al massimo i cittadini”.

UNA VITTORIA - Soddisfatti i residenti. “Tre anni fa, con l’associazione ‘I Casali della memoria’ abbiamo iniziato un percorso, che puntava alla valorizzazione dei manufatti presenti in un territorio che rappresenta il confine ultimo dell’Agro romano meridionale. Qui c’erano i casali dei mezzadri che lavoravano per il Principe Torlonia, e quello nel parco di Pontecorvo è uno di loro. Farlo mettere a bando era un nostro obiettivo e lo abbiamo quasi raggiunto – commenta Maurizio Romano, presidente dell’associazione – quindi sicuramente siamo contenti e questa per noi è una vittoria. Ne approfitto per far sapere che stiamo chiedendo che venga messo a bando anche un altro storico casale presente nel quartiere”. E' quello che si trova vicino Tor Chiesaccia e che, l'amministrazione Calzetta, aveva destinato ad un progetto d'integrazione sociale che non è mai decollato.