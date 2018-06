Centro Culturale Elsa Morante, ancora cancelli chiusi: i residenti scrivono al vicesindaco

Non sarà utilizzato neppure per l'arena estiva. Il Centro culturale Elsa Morante, per il secondo anno consecutivo, dovrà farne a meno. Niente cinema all'aperto per i residenti del Laurentino Fonte Ostiense ed in generale del Municipio IX.

Gli ultimi anni

Da quando è avvenuto il passaggio di testimone e l'amministrazione pentastellata è arrivata al governo del municipio e della Capitale, l'arena ha funzionato a singhiozzo. Il servizio è stato garantito nell'agosto del 2016 ma, come sottolineato nell'occasione da Agostino Pergili, presidente del Consiglio di Quartiere ,anche all'epoca era partito "con un mese di ritardo e dopo molte tribolazione" . Da allora l'involuzione è stata innegabile. E non solo il cinema all'aperto non è più stato organizzato. Da marzo del 2017 infatti, nessuno spazio del centro culturale è stato fruito dal pubblico.

L'origine del degrado

"Oggi l'erba è alta un metro e fuori dai cancelli si vendono i rami caduti nel giardino, probabilmente durante la nevicata di febbraio" racconta l'ex consigliere municipale Maurizio Filipponi. Il Centro Culturale Elsa Morante, inaugurato nel 2011, è costato la bellezza di cinque milioni di euro. Una cifra importante, investita per creare un polo aggregativo utile sia ai residenti del Laurentino che a quelli dell'intero municipio. L'offerta culturale, per i primi cinque anni garantita da Zetèma, ha conosciuto alti e bassi. Scaduta l'assegnazione, comitati ed associazioni territoriali sono anche intervenuti in soccorso del Municipio, pur di continuare a garantirne l'apertura. Il successivo passaggio del centro culturale dal Municipio IX al Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, avvenuto durante l'amministrazione Raggi, non ha contribuito a risolvere il problema.

La lettera a Luca Bergamo

Oggi il Centro Culturale è chiuso. Lo è da più di un anno. Ora il Comitato di Quartiere ha deciso di scrivere al vicesindaco Luca Bergamo. "Chiediamo un incontro per dare il nostro contributo e fornire le nostre proposte finalizzate alla non più procrastinabile riapertura del centro culturale". Intanto i cancelli restano chiusi Niente arena estiva, nemmeno quest'anno.