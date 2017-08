Certificazioni IELTS, TOEFL, TOEIC a Roma: come ottenerle

Certificazioni di inglese: i motivi per cui potremmo avere bisogno di ottenerne una sono molteplici, da quelli lavorativi a quelli accademici, per migliorare il curriculum o in vista di specifici progetti di vita. Fra i più diffusi e importanti esami di inglese rivolti all’ottenimento di un attestato riconosciuto internazionalmente troviamo IELTS, TOEFL e TOEIC. Questi test stabiliscono a quale livello corrisponde la conoscenza dell'inglese dell’esaminando secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) e ognuno di essi ha una diversa finalità e differenti modalità di svolgimento delle prove.

TOEIC: Test d'inglese orientato alla conoscenza della lingua in ambito professionale e lavorativo riconosciuto in 120 paesi nl mondo. Si divide in due parti, una riguardante ascolto e lettura e una dedicata alla produzione orale e scritta. Si ha la possibilità di sostenere solo una delle due parti.

TOEFL: Certificazione di inglese riconosciuta in 130 paesi che mira a misurare le capacità di produzione e di comprensione della lingua, particolarmente richiesta per potersi iscrivere a Università e Master all'estero. L'esame si svolge on-line in sedi prestabilite e misura capacità orali, di scrittura e di comprensione.

IELTS: Esame di inglese indicato per chi vuole lavorare o frequentare Università in paesi anglosassoni. Ha una validità di due anni e non prevede bocciature, ma l'assegnazione di un punteggio da 1 a 9. Anche in questo caso vengono valutati ascolto, lettura e scrittura.

