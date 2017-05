Cornacchie all'Eur: prof presa a beccate in testa. Cresce la paura per le aggressioni dei volatili

Una professoressa del liceo classico Vivona è stata attaccata proprio nella giornata di ieri. Qualche beccata in testa è stata sufficiente per finire in ospedale. Ad altri residenti è andata meglio, nessun altro ferito, ma segnalazioni e avvistamenti sono in aumento. Tante le chiamate alle 060606: "Le cornacchie ci stanno attaccando".

L'Eur come il set del film di Hitchcock, "Gli Uccelli". Lungo viale dell'Astronomia grossi corvi neri si scagliano sui passanti quando meno te lo aspetti. La colpa sarebbe dei platani che non vengono potati. Qui le cornacchie nidificano e per proteggere i nidi con i piccoli uccellini, aggrediscono chiunque percepiscano come minaccia. Anche i rifiuti accatastati negli ultimi giorni fuori dai secchioni non aiutano.

UN ANNO FA - Proprio un anno fa si registrava un episodio analogo a quello che ha colpito la professoressa del Vivona. Vittima stavolta una giornalista che camminava in via Elio Vittorini, sempre all'Eur. Un corvo in picchiata finì sulla sua testa all'improvviso, beccandola ripetutamente. Fu portata al Sant'Eugenio per le cure mediche.