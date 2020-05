Coronavirus, il Covid nei quartieri del Municipio IX: ecco quanti sono i casi positivi

La distribuzione della popolazione nel vasto territorio del Municipio IX è estremamente disomogenea. Delle sue tredici zone urbanistiche ce ne sono cinque che ricadono all’interno di aree rurali e due di queste, Castel Romano e Tor di Valle, risultano pressocchè disabitate. Ne consegue che, i 140 casi positivi riscontrati all’interno del municipio, sono concentrati in poche zone. Otto per l’esattezza.

Le rilevazioni

Il Sistema Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive, in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia, il servizio sanitario regionale e lo Spallanzani, due volte a settimana predispone una mappatura dei casi Covid presenti nei comuni del Lazio. I dati, disponibili per zone urbanistiche, consente di valutare la distribuzione del nuovo Coronavirus nei vari quadranti di Roma Capitale.

Torrino e Spinaceto tra le zone più colpite

I dati aggiornati al pomeriggio del 5 maggio, nelle mappe del SERESMI, indicano il Torrino come l’area con più casi in assoluto. Sono 29 le persone che, all’interno del quadrante più popoloso del Municipio, sono risultate positive ai tamponi. L’incidenza è dell’8,33 su 10mila abitanti. Un valore mediano rispetto a quelli riscontrati nel resto del territorio municipale. In termini assoluti, dopo il Torrino, si rilevano più casi nella zona denominata “Vallerano Castel di Leva”. Il dato in questione risente sicuramente della presenza, di alcune persone nella casa di riposo presente nel quartiere di Vallerano. Piuttosto consistente è anche la quota di persone che risultano positive nella zona di Spinaceto. Sono 23 i casi riscontrati, con un tasso pari al 9,45 su 10mila abitanti. Se si considerano i due dati, è probabilmente proprio quello il quadrante più colpito.

Le altre zone

In termini percentuali è la zona urbanistica “Villaggio Giuliano” che presenta il tasso più alto. A fronte delle 13 persone risultate positive al tampone, nel quadrante si registrano 13,24 casi su 10mila. Significa che è quasi il doppio, in proporzione, rispetto al Torrino. Significativa è anche la presenza del Covid al Laurentino, con 20 casi ed una distribuzione dello 0, 08%. Invece nel Pentagono dell’Eur sono stati colpiti dal nuovo Coronavirus 8 abitanti, con tasso che è pari a 9,12 su 10mila residenti e quindi, in termini percentuali, si attesta ad uno 0,09%.

Le aree meno popolate

Santa Palomba, Castel Romano e Tor di Valle non presentano casi positivi al tampone. Come anticipato questo dato risente della scarsa popolosità di quelle tre zone urbanistiche. Anche Porta Medaglia, la propaggine meridionale del Municipio IX, è poco abitata ma lì si registra un caso. E quindi, l’incidenza, è di 3, 08 persone ogni 10mila abitanti. Di poco superiore ad un’altra area in prevalenza a carattere rurale: Decima. Non va confusa con l’omonimo quartiere edificato oltre 50 anni fa tra l’Eur ed il Torrino. Nella zona urbanistica di Decima, dove ricade gran parte della riserva regionale più grande di Roma, sono stati registrati 2 casi.