Municipio IX, Forza Italia va all'attacco: “Il treno del cambiamento è rimasto in stazione”

Rifiuti, insediamenti abusivi, degrado. E grandi opere che, se non sono state eliminate, sono comunque rimaste ai nastri di partenza. Il bilancio di questi primi otto mesi a guida Cinque Stelle, per il Capogruppo di Forza Italia in Municipio IX, è negativo.

IL TRENO DEL CAMBIAMENTO - "Se Roma è una città piena di difficoltà, dove la macchina amministrativa stenta a partire, all’Eur il treno del cambiamento non ha mai lasciato la stazione di partenza. Le tante iniziative urbanistiche che dovevano far ripartire il territorio, sono state fermate da chi ha deciso di non governare e rinviare al giorno dopo ogni decisione. Stadio, si stadio no, stadio ni – denuncia il Consigliere Piero Cucunato (FI) durante una Commissione congiunta Urbanistica e Ambiente - sia che vogliate, sia che non vogliate fare lo stadio, prima pulite le strade e le aree intorno a Tor di Valle, ormai diventata una discarica a cielo aperto per la felicità di quegli ambientalisti, pronti a fermare ogni azione di sviluppo sul territorio e non preoccupati del degrado che ormai regna da mesi ”.

UN DIFFUSO DEGRADO - A proposito di abbandono “in questi giorni abbiamo segnalato l’impressionante degrado della pista ciclabile, con un accampamento di sbandati ai suoi bordi; lo stato di abbandono delle strade e la situazione ambientale che c’è nell’area circostante Tor di Valle e del vecchio ippodromo” ricorda Cucunato. Nel mirino del Capogruppo di Forza Italia non c’è soltanto l’area interessata dal progetto di Pallotta e Parnasi. Spostandosi nel cosiddetto “Pentagono” il consigliere denuncia anche le condizioni dell'area dove sono presenti le torri di Ligini . “Oltre all’estetica imbarazzante di quei palazzi, si sta creando un degrado urbano e ambientale che rischia di penalizzare il centro congressi della Nuvola e ogni attività commerciale adiacente ”. In definitiva “Va bene dire no alle grandi opere, dalle Olimpiadi alle Torri - si legge nella nota diffusa da Cucunato - ma almeno siano riparate le buche, eliminate le discariche, puliti i parchi e fatti funzionare i servizi”. Dopotutto “come tasse locali, a Roma si paga il costo più alto d’Italia”.