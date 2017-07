L' Eur dice addio ad un pezzo di storia: dopo 47 anni chiude lo Shangri la

Domenica 30 luglio è stato l'ultimo giorno di attività. Da lunedì mattina i cancelli dello storico Shangri-la Corsetti, sono chiusi. Erano stati aperti, la prima volta, nel lontano 1969. L'Eur perde così un pezzo di storia. Un tassello importante nel panorama ricettivo alberghiero dell'intera Capitale.

Il commiato della famiglia Corsetti

Ad annunciare la notizia, sulla propria pagina facebook, è Enrico Corsetti, che parla di una "commozione generale, vera, sentita, a tratti sorprendente. Un legame profondo tra noi della famiglia ed in nostri collaboratori". Ma un legame profondo si è instaurato anche con i clienti dell'hotel, alcuni dei quali, avendo saputo che "erano gli ultimi giorni, sono venuti appositamente a manifestarci il loro affetto". Un calore che è facile riscontrare anche nel mondo virtuale. Sulle pagine facebook come nei blog.

Il ricordo dei clienti

Dal mondo dello sport a quello della politica, i commenti sono tutti dello stesso tenore. Per l'ex presidente del Coni Lazio Alessandro Palazzotti "è un pezzo dell'Eur e della Roma che amo che se ne va". Concorda Luciano Ciocchetti, già vicepresidente della Regione Lazio: "Un pezzo di storia che molti di noi hanno vissuto va via – ha commentato sul proprio sito, aggiungendo anche un'altra considerazione – è una realtà economica che è stata travolta anche dal nostro assurdo sistema fiscale che penalizza chi ha tutto in regola ed è proprietario delle mura".

Il peso della fiscalità

La vicenda è stata succintamente ricostruita dall'ex consigliere capitolino Ignazio Cozzoli: "Un'altra eccellenza romana, nell'indifferenza delle istituzioni, si arrende sotto il peso di piu' di 300.000 euro di Imu e Tasi annue" spiega, prima di ringraziate Filippo Corsetti "per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi anni, per le grappe e le chiacchierate appassionate a bordo piscina, ma soprattutto per la passione infinita che hai messo in ogni istante del tuo lavoro".

Una buona semina

Il grande affetto tributato al prestigioso albergo dell'Eur "ci ha reso ancora più consapevoli che, in questi 47 anni di vita dello Shangrila qualcosa di buono abbiamo seminato – ha commentato Enrico Corsetti - il raccolto non è stato il successo economico, bensì un cocktail vincente di affetto, stima, rispetto e considerazione". Ingredienti che avevano fatto di quella struttura un punto di riferimento. Non solo per il quadrante dell'Eur.