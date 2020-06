Eur, lavori in via dell'Arte: deviate 13 linee bus

Per lavori stradali in via dell'Arte, dalle 7 di mercoledì 3 giugno a giovedì 18 giugno, è previsto il restringimento della stessa carreggiata, nel tratto e in direzione di viale Europa/viale America. Saranno deviate le linee 30, 070, 671, 700, 705, 709, 771, 772, 789, C7, n705, nMB, MB. Le linee saranno deviate su viale Boston. Inoltre, per la 771 il capolinea di viale America sarà spostato sul piazzale davanti alla stazione Eur Fermi della metro B.

