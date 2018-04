Eur, liberato il Ginkgo Biloba: era incastrato da anni in una grata

Stava morendo soffocato da una grata. Un esemplare di Ginkgo Biloba, albero antichissimo e piuttosto raro da trovare nella Capitale, sembrava avviato ad un triste destino. Una lenta e lunga agonia, maturata tra l'indifferenza delle istituzioni cittadine. Una sorte che, a furor di popolo, è stata scampata.

Due anni di segnalazioni

L'associazione Green City Roma nel corso degli ultimi due anni ha cercando di accendere i riflettori sulle condizioni dell'albero. "Abbiamo girato un video, scattato foto e contattato qualche media. Per un paio d'anni non si sono registrate novità – spiega Antimo Palumbo, dell'associazione Green City Roma – negli ultimi giorni, probabilmente anche grazie alla cassa di risonanza mediatica, l'albero è stato liberato". Il Servizio Giardini è infatti intervenuto, tagliando la parte della grata situata alla base del Ginkgo.

Sopravvissuti ad Hiroshima

"Questi sono alberi estremamente longevi, in grado di vivere anche duemila anni ed a Roma sono stati messi a dimora giusto dalle parti di via Fabio Massimo, all'Eur, ed al Quadraro – racconta Palumbo – sono piante così resistenti che in Giappone sono riuscite a sopravvivere ai bombardamenti di Hiroshima". Laddove non era arrivata la testata nucleare, rischiava di spuntarla l'incuria cittadina.

Un intervento da completare

"Non sappiamo neppure da quanto tempo sia lì quella grata: l'albero dovrebbe avere almeno venticinque trenta anni – ragiona l'attivista di Green City Roma che aveva suggerito di tempestare con le foto del Ginkgo l'assessorato capitolino all'ambiente – a giudicare dalle transenne e dal nastro, l'intervento dovrà comunque essere completato". Difficile prevedere quando questo accadrà. Ma di certo la grata, in questo momento, non rischia di soffocare la pianta. Un primo risultato è stato ottenuto. Ed a beneficiarne saranno anche i pedoni: il ginkgo imbrigliato rischiava infatti di perdere staticità.