Apre a settembre la Cittadella dello sport: Roma Capitale ed Eur Spa trovano l’accordo

Arriva la fumata bianca. Eur Spa trova la quadra con il Campidoglio che consente al Comitato Italiano Paralimpici di aprire la Cittadella dello sport, in via delle Tre Fontane. Sono settantamila metri quadrati di superficie che saranno consacrati allo sport praticato dalle persone con disabilità.

Un tempio dedicato allo sport delle persone con disabilità

Campi da tennis e ping pong. Piste d’atletica. Ed ancora piscina, spazi per la danza moderna e la scherma. Un vero e proprio santuario dedicato allo sport. “E’ un sogno che si realizza” ha commentato la Sindaca Raggi. Un sogno che si è trasformato in realtà grazie “a mesi di confronto costruttivo con Eur Spa - ha sottolineato l’assessore capitolino Daniele Frongia - vogliamo dare ai nostri atleti disabili e paralimpici un impianto adeguato dove allenarsi e costruire un futuro pieno di successi”. La struttura, promette l’assessore "sarà un impianto all’avanguardia".

L'accordo trovato con Eur Spa

Il risultato è stato ottenuto grazie all’accordo trovato con Eur Spa che cederà in comodato d’uso gratuito l’area di sua proprietà all’interno del complesso. “Con la delibera assunta oggi dal Consiglio d’amministrazione di Eur SpA abbiamo messo in condizione, con l’accordo con l’Amministrazione capitolina, il Comitato Italiano Paralimpico di aprire la Cittadella dello Sport – ha dichiarato Roberto Diacetti, presidente dell'ex Ente Eur - è l’impianto polifunzionale dedicato specificamente alla pratica sportiva di persone disabili e normodotate, dove potranno allenarsi anche gli atleti paralimpici e che dal prossimo settembre potrà certamente essere un importante punto di riferimento in ambito nazionale ”.

Uno spazio dimenticato che torna alla città

Per molti era “Un luogo che fino a oggi molti guardavano passandoci magari in macchina o da lontano senza poterlo vivere” ha sottolineato l’Assessore all’Urbanistica Luca Montuori. Un non luogo dal glorioso passato, visto che prima lì sorgeva un centro gestito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Un posto che, grazie all'accordo appena sottoscritto, tra poche settimane tornerà a disposizione degli sportivi e che, per dirla con l'assessore Montuori "presto farà parte della città”.