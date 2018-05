Eur, all'ex Velodromo un campo da golf

Il prato verde di un campo da golf nel cuore dell'Eur. In attesa che si sblocchi la costruzione di case e negozi. Per l'area dell'ex Velodromo, struttura ridotta in polvere da una carica di tritolo ormai dieci anni fa, spunta un progetto temporaneo. Lo ha annunciato su Facebook il presidente di Eur spa, Roberto Diacetti che ieri ha incontrato Giampaolo Montali, direttore generale della Federgolf. "Stiamo lavorando ad un progetto innovativo ed ecosostenibile: trasformare in via temporanea, in attesa della valorizzazione urbanistica, l'ex Velodromo olimpico all'eur in un campo pratica per il golf".

Un campo pratica, destinato allo svago e ai principianti, pensato per non essere un club esclusivo ma aprirsi alla cittadinanza con prezzi accessibili. L'operazione avrebbe il doppio risultato di far risparmiare alla società che gestisce il quartiere l'onere della manutenzione dell'area chiusa da tempo e proiettare l'Eur, già scenario della Formula E, verso la Ryder Cup del 2022. "È un'iniziativa coerente con lo sviluppo del quartiere che ha nel leisure (tempo libero, ndr), oltre che nel business e nel congressuale, la sua naturale vocazione. Il campo pratica sarà il palcoscenico di tanti eventi che proietteranno la città verso la Ryder Cup del 2022". Il progetto dovrebbe durare al massimo 240 giorni anche se, non essendo ancora stato formalizzati, i tempi per l'avvio non sono ancora stati definiti.

Intanto prosegue l'iter per la trasformazione urbanistica dell'area. La 'Città dell'acqua e del benessere' di veltroniana memoria, era il 2007, sposata senza successo anche dall'ex primo cittadino Gianni Alemanno, è ormai tramontata. La nuova operazione avverà nel segno del Piano casa regionale. Spariscono grattacieli e centri acquatici, restano le case con un po' di negozi e uffici: 9 mila metri quadrati di residenziale, 2 mila di case in housing sociale, 2500 metri quadrati tra commerciale e direzionale e oltre 8 mila metri quadrati di parco pubblico a cui si aggiungerà una seconda area verde. In attesa di costruire, però, arriva il golf.