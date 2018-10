Corridoio della mobilità, cantiere in ritardo: slitta entrata in funzione dei filobus

Non resta molto per completare il corridoio della mobilità. A breve i primi filobus inizieranno a circolare lungo la sede che è stata loro riservata su via Laurentina. Ma non è chiaro quanto tempo occorrerà attendere. Perchè i cantieri non sono ancora chiusi ed ogni mese si assiste ad un nuovo slittamento sul programma dei lavori.

I lavori sulla rampa

La Sindaca ha provato a fare il punto della situazione. Mostrando una serie di fotografie, ha spiegato che "sono in corso i lavori della rampa di accesso al viadotto sul Gra. Consentirà il collegamento del quartiere Fonte Laurentina con il capolinea della Metro B, accessibile a pedoni, ciclisti e filobus". Era quello in effetti il lavoro più oneroso da realizzare. E' stato infatti necessario acquisire al Patrimonio capitolino l'area, adiacente al deposito di Tor Pagnotta, dove la rampa è in fase di ultimazione. Solo successivamente si è potuto aprire quel cantiere che, ad oggi, resta ancora operativo.

Gli ultimi lavori realizzati

La Sindaca ha passato in rassegna gli interventi che sono stati ultimati. "Sono state completate le strutture della rampa, le predisposizioni per l’elettrificazione e per l’illuminazione pubblica. Inoltre sono state ultimate tutte le fondazioni dei pali della trazione elettrica che alimenterà i filobus – ha annunciato Raggi – Terminati anche i lavori per i cordoli, si stanno ultimando i cigli che perimetrano i marciapiedi e le predisposizioni per le pedane della fermata GRA".

I continui slittamenti

Nonostante la narrazione in positivo, c'è un evidente slittamento sui tempi di chiusura dei cantieri. Ed è probabilmente questo il motivo che ha spinto la sindaca a pubblicare un post. Per tranquillizzare quei cittadini che, da mesi, sentono smentire le date di entrata in esercizio del filobus. A luglio infatti era stato annunciato che si sarebbe provveduto per settembre poi, ripresa l'attività istituzionale dopo la pausa estiva, è stata comunicata un'altra data: metà ottobre. Anche quella però è ormai stata disattesa. Cosa resta da fare?

La verifica sul campo

"In via Laurentina sono in corso i lavori di posa della gabbie in muratura nelle quali saranno sistemati i plinti di fondazione dei pali – ha spiegato Carlo Andrea Tortorelli, blogger di Odissea Quotidiana – Il ponticello sul fosso di Tor Pagnotta deve ancora essere aperto ed è in fase di realizzazione la rampa di collegamento sul Raccordo Anulare. Su questo punto – ha sottolineato l'attento cittadino – è evidente che i lavori sono rimasti indietro". Conclusa quell'opera, visto che a Fonte Laurentina mancano solo le opere accessorie (paline e pensiline), si può dire pressocchè terminata la fase di cantiere. "Secondo il cronoprogramma – ha ricordato Tortorelli – i lavori dovevano finire il 12 ottobre, per consentire il contestuale avviamento delle pratiche di pre-esercizio". Ma per veder circolare le tre linee di filobus che saranno attivate sulla Laurentina, occorre aspettare ancora un po' di tempo. Quanto? Inutile fare previsioni.