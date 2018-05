Fonte Laurentina: materna chiusa e 75 bambini trasferiti a km di distanza. Ma c'è una scuola pronta ed inutilizzata

Da marzo settantacinque bambini iscritti alla materna comunale Mimosa Birichina 1, non possono frequentare le aule della loro scuola. E' stata chiusa a causa di una infiltrazione idrica che, iniziata a ridosso delle festività natalizie e circoscritta ad un solo ambiente, si è progressivamente estese ad altri locali dell'istituto.

Il trasferimento in quartieri distanti

Le tre classi presenti in via De Finetti, sono così state trasferite. "Fino al termine dell'anno – racconta Alessandro, un residente – siamo costretti a portare i nostri figli in altri quartieri". Per l'estattezza si tratta di Tor de' Cenci, Spinaceto e Torrino. "Sono distanti e non esiste neppure un servizio navetta" lamenta Domenico Foffo, presidente del Comitato di Quartiere. "Ovviamente lo abbiamo richiesto, ma ci è stata data una risposta ridicola, ovvero che il bando del trasporto scolastico non contempla le emergenze. Mi sembra però che, in quest'amministrazione, manchi la necessaria flessibilità". Forse anche le risorse, ma sicuramente a pagarne le spese sono i residenti, costretti a percorrere sette-otto chilometri per ogni tratta. Ogni giorno. Fanno circa 330 chilometri al mese.

Le scuole di Fonte Laurentina

C'è un apparente paradosso che i residenti sottolineano. Nel quartiere sono presenti due scuole materne. Una è statale ed è stata aperta nel corso del 2017. L'altra invece, situata in via Marcello Conversi, è comunale. La prima, pur avendo disponibilità di aule, non ha potuto accogliere nessuno dei bambini della Mimosa Birichina. Il motivo, spiega il presidente del Comitato di Quartiere, va ricercato nel fatto che sono in capo ad amministrazioni differenti. "Perchè però non viene aperta la scuola materna di via Marcello Conversi che, come la Mimosa Birichina, è comunale?". E' una domanda che si stanno ponendo molti residenti, costretti a prendere l'auto cinque giorni la settimana per accompagnare i propri figli in quartieri distanti.

La manifestazione all'Eur

"Abbiamo deciso di farci ascoltare per questo scenderemo in piazza venerdì 18, con un sit-in sotto il dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica – annuncia il presidente del Cdq – vogliamo che il prossimo anno, la scuola sia finalmente a disposizione". Cosa che comporterebbe anche eliminare la quota di traffico che, da Fonte Laurentina, ogni giorno si muove verso gli altri quartieri.