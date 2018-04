Formula E, ecco l'Allianz Village

Nella grande macchina organizzativa allestita per ospitare il primo E-Prix d'Italia c'è posto anche per un cuore. E' quello il ruolo assolto dal nuovo Convention Center dell'Eur. La Nuvola di Fuksas rappresenta infatti l'epicentro dell'ormai prossima edizione della Formula E. Ed è lì che sarà allestito l'E-Village di Allianz.

L'E Village, il cuore della Formula E

Nel Convention Center sarà offerta la possibilità di conoscere gli ultimi veicoli elettrici ed ibridi, in mostra nell'apposita Drive Zone. Non solo. Nella Nuvola sarà infatti allestito un Gaming Zone all'interno del quale sfidare i 20 piloti dell'E-Prix. I tifosi delle monoposto elettriche potranno anche incontrare i loro beniamini durante un'apposita sessione di autografi prima della gara prevista per il 14 aprile. Il rapporto tra piloti ed appassionati, rafforzato dalle attività previste nel "cuore della Formula E", finisce con il condizionare anche la competizione. Grazie al legame instaurato con i propri beniamini, i tifosi possono infatti fargli scalare le classifiche del Fanboost. I tre piloti che ottengono maggiore gradimento del pubblico, avranno a disposizione una potenza supplementare. Cinque secondi di electric boost che sarà possibile sprigionare durante la competizione.

Un matrimonio di successo

Il connubio tra la Nuvola e la Formula elettrica è stato già celebrato. In occasione del lancio dell'E-Prix dell'Eur, si sono immediatamente palesati i reciproci vantaggi che questo matrimonio comporta. "Il Convention Center rappresenta la casa della Formula E – sottolinea Roberto Diacetti, presidente di Eur Spa – è una sorta di vetrina della mobilità elettrica che, come una casa, apre le porte ai tantissimi tifosi previsti. Parliamo di diciassettemila persone sulle tribune ed altre quindicimila che saranno ospitate sui prati". Questi appassionati cittadini potranno anche varcare, in molti casi per la prima volta, le porte del Convention Center. Lì, nell'E Village, troveranno ad attenderli anche spazi dedicati alla musica dal vivo ed un Taste Zone dedicato all'assaggio di varietà di piatti e bevande locali.

Una porta d'ingresso aperta

Il matrimonio tra la Nuvola e la Formula E, consente ai cittadini di entrare in contatto con il mondo della mobilità sostenibile. Ma allo stesso tempo permette al nuovo Convention Center di farsi conoscere. Tanto a livello internazionale che a quello locale. "A due anni dalla sua inaugurazione abbiamo superato la fase di Start-up" ricorda Diacetti. E la Nuvola si consacra a diventare quel volano commerciale di cui il quartiere sente bisogno. La scelta di realizzarvi l'E Village intende confermare questo destino. In qualche modo, l'allestimento d'un cuore pulsante della Formula E, ribadisce e amplifica "l'identità di questo quadrante cittadino, tra business e leisure". Dopotutto. come sottolineato da Diacetti, "La Nuvola è la porta d'ingresso della Capitale per chi proviene dall'hub di Fiumicino ". Una porta che, grazie alla Formula E, si apre all'intera città.