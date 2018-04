Formula E, dalle bottigliette ai passeggini: occhio ai divieti

Ci sono regole intuitive ed altre inaspettate. Comportamenti ed oggetti proibiti, altri che sono soggetti a restrizioni. Per assistere al primo E-Prix nella storia della Capitale, bisogna attenersi alle prescizioni della Formula E.

Comportamenti vietati

Intanto se appare ovvio che è proibito presentarsi con un biglietto falso, danneggiato o illeggibile, meno scontato sembra il divieto di fumare. Anche se l'evento sportivo si svolge all'esterno, sarà consentito farlo soltanto in aree specifiche. Tra i comportamenti proibiti viene anche indicato "l'ingresso di persone che possano perturbare la quiete pubblica e/o impedirne il pacifico godimento".

Le bottigliette

Ci sono poi una serei di oggetti che non è possibile portare, se si vuol assistere all'E-Prix dell'Eur. E' ovviamente vietato portare armi vere o finte che siano, oggetti contundenti, esplosivi, fuochi d'artificio, razzi ed ordigni incendiari. Inoltre bisogna fare attenzione alle bottiglie di plastica. Sono ammesse solo quelle di bevande non alcoliche a condizione che non superino la capacità di 0,5 litri. Ed è consentito portarne solo una a persona.

Altri divieti

Tra gli oggetti vietati, ci sono anche pali, aste, bastoni ed attrezzature fotografiche di grandi dimensioni, come i tripodi. E' inoltre interdetto l'uso di droni e puntatori laser. Anche gli animali non sono ammessi, con eccezione dei cani guida e non è permesso entrare nelle aree sottoposte alle restrizioni portandosi un casco. I bambini infine non possono essere trasportati con i passeggini nelle tribune riservate per i posti a sedere.

Foto e video

E' importante sapere che le fotografie scattate possono essere utilizzate, salvo previe autorizzazioni, solo per usi personali. Invece i tifosi che accedono all'E- Prix implicitamente acconsentono ad essere fotografati e ripresi in video.