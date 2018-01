Formula E, si punta a ridurre i disagi: pronti a lavorare anche di notte

Sta per partire il countdown. All'atteso E- Prix dell'Eur manca sempre meno tempo. Per l'esattezza si tratta di pazientare appena tre mesi. Un periodo che però l'amministrazione sembra intenzionata a sfruttare per non farsi cogliere impreparata.

Limitare i disagi

Il banco di prova è importante. Ad ogni occasione la Sindaca ribadisce che l'aver portato la Formula E in città rappresenta un importante traguardo. Un motivo in più per evitare passi falsi. Si lavora dunque sul fronte dell'organizzazione, cercando di limitare al massimo i disagi per chi, nel cosiddetto Pentagono, lavora quotidianamente. Per loro, o meglio per i Mobility Manager delle aziende dell'Eur, il Campidoglio ha previsto un incontro specifico. Si svolgerà lunedì 22 gennaio, presso la Piccola prtomoteca del Campidoglio. E servirà a presentare il piano delle modfiche alla mobilità che interessarano il quartere durante l'evento sportivo.

Puntare sulla comunicazione

“I Mobility Manager hanno un ruolo fondamentale nelle aziende del territorio come facilitatori e comunicatori sul tema della mobilità del quartiere Eur – ha spiegato l’Assessore allo Sport ed ai Grandi Eventi Daniele Frongia – Coinvolgerli sarà utile per definire al meglio le modalità organizzative, logistiche e di comunicazione interna delle imprese interessate, per ridurre al minimo i disagi per i dipendenti delle stesse”.

Le modifiche previste

L'obiettivo dell'amministrazione resta quello di minimizzare l'impatto dei cantieri previsti per la manifestazione sportiva. Soprattutto per chi deve recarsi a casa o al lavoro. Il tracciato è inserito nel tessuto urbano dell'Eur. Per questo diventa inevitabile ricorrere a misure straordinarie per garantirne lo svolgimento. In concnreto, i provvedimenti riguaderanno un'interdizione al transito dalle ore 20.30 di giovedì 12 aprile fino alle ore 5.30 di domenica 15 aprile. Per l’allestimento e lo smantellamento del circuito, inoltre, si prevedono, dal 3 al 12 aprile e dal 15 al 22 aprile, una serie di lavorazioni svolte in orario notturno proprio per creare minor disagi possibili, che implicheranno alcune deviazioni di percorsi bus e modifiche parziali alla circolazione e alla sosta.