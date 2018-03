Formula E, presentato il piano della mobilità: Cristoforo Colombo chiusa per tre giorni

L'arrivo delle monoposto elettriche, in occasione dell'E Prix dell'Eur, comporterà significative modifiche alla viabilità. Inevitabili disagi saranno vissuti da quanti abitano e lavorano nel quadrante e dai cittadini che sono abituati a percorrerlo. Per limitare i problemi, il Campidoglio sta promuovendo una campagna d'informazione che, martedì 13 marzo, ha fatto tappa nel Municipio IX.

Il piano della mobilità

Nel parlamentino di piazza Benson, al Laurentino, l'Assessora Meleo, insime agli uffici tecnici di Roma Capitale ed all'Agenzia Servizi per la Mobilità, ha presentato il piano messo a punto per le giornate dell'E-Prix. Ci sono modifiche nei percorsi delle linee urbane e strade chiuse per consentire l'allestimento del circuito. In generala si distinguono tre fai. La prima, che va dal 3 al 12 aprie, è quella dedicata all'installazione. In questo periodo le lavorazione vengono svolte in orario notturno, dalle 2030 alle 5.30 e porta ad una progressiva perdita di posti auto. Progressive saranno anche le modifiche alla viabilità, con deviazione dei persorsi delle linee bus a servizio del quartiere.

La chiusura della Colombo

Il 13 e 14 aprile, nelle giornate di gare, sarà interdetto al transito l'intera area del circuito e, cosa sicuramente impattante, non sarà percorribile neppure il tratto di Colombo compresa tra viale America e via delle Tre Fontane. La strada, a ben vedere, sarà interessata da restringimento di carreggiata in direzione GRA, dall'obelisco (piazza Marconi) a viale america mentre la complanare in direzione GRA non sarà accessibili da piazza Marconi. Inoltre la Colombro resterà chiusa anche il 15 aprile per riaprire definitivamente alle ore 5.30 del 16. Per quanto riguarda invece la fase di smantellamento, partirà domenica 15, si protrarrà fino al 22 aprile e comporterà un progressivo ritorno alla normale viabilità.

A margine dell'incontro in Consiglio municipale

“Un primo confronto con i residenti del quartiere è un passaggio fondamentale per illustrare l’organizzazione dell'evento e l’incidenza sulla viabilità nel quadrante - ha osservato l'assessora Linda Meleo a margine dell'incontro in Municipio IX - Lo schema di circolazione è stato pensato per minimizzare gli impatti sulla viabilità distribuendo i flussi di traffico su itinerari alternativi a maggiore capacità veicolare con un piano sulla mobilità strutturato”. Soddisfatto per l'appuntamento anche l'assessore Frongia ed il presidente del Municipio Dario D'Innocenti. "Per noi è un biglietto da visita importante - spiega il minisindaco - è una grande opportunità, una vetrina internazionale enorme. Avremo gli occhi del mondo addosso ed infatti abbiamo cercato di curare ogni minimo dettaglio. La cosa importante - sottolinea D'Innocenti - è fare un buon lavoro anche nelle giornate successive all'evento, per evidenziare le criticità che inevitabilmente si creeranno in modo da risolverle per le successive edizioni". Le monoposto elettriche correranno infatti all'Eur per tre stagioni successive. Un'occasione importante, da non trasformare in un grave disagio per i romani.