Eur, alle potature ci pensa la Formula E: annunciati 180 interventi

Il primo anno la Formula E ha provveduto a ripristinare un sottopasso stradale. Dopo anni di abbandono, la galleria che attraversando la Colombo, unisce i due lati di viale America, è stata infatti bonificata. Per la seconda edizione, l'E Prix ha deciso di lasciare un'altra impronta del proprio passaggio.

Gli alberi di Viale Europa

Le imponenti alberature che si trovano a viale Europa, saranno manutenute grazie all'E-Prix La società che organizza la competizione sportiva, ha infatti deciso d'investire sul decoro e sulla sicurezza del quartiere. Da tempo infatti i residenti avevano chiesto di metter mano agli alberi di viale Europa. "La Formula E – fa sapere l'associazione Ripartiamo dall'Eur – si e' fatta carico della potatura di 180 alberi che verranno messi in sicurezza nei prossimi giorni. Opera che verrà poi finalizzata nei prossimi mesi" anche perchè, la stagione delle potature, si è appena conclusa.

La soddisfazione degli abitanti

A meno di due settimana dall'avvio dell'atteso E-Prix di Roma, l'Eur incassa quindi un importante risultato. "Finalmente una società privata che si preoccupa del benessere degli abitanti oltre che del loro ritorno economico- così Paolo Lampariello, presidente dell'associazione Ripartiamo dall'Eur - un esempio che vorrei come Presidente di questa associazione e come abitante si replicasse anche in futuro e con altre realtà perchè questa è un'iniziativa che mira ad accontentare tutti: commercianti, abitanti e chi vuol fare business nel nostro Pentagono".

La priorità: mettere in sicurezza gli alberi

Nel corso della settimana che precede la partenza dei bolidi elettrici, gli alberi di viale Europa saranno nastrati. Quello può considerarsi l'avvio dell'intervento di manutenzione che, inevitabilmente, dovrà concludersi nella stagione più appropriata: l'autunno. La messa in sicurezza delle piante, nel cosiddetto Pentagono, è avvertita come una necessità stringente. E non riguarda solo la chioma. Negli ultimi anni sono stati frequenti i crolli di imponenti pini. Fortunamente, nella maggior parte dei casi, gli alberi si sono schiantati a terra senza causare serie conseguenze. Però hanno contribuito ad alimentare un generale clima di apprensione per la sicurezza di pedoni ed automobilisti. La manutenzione di questi alberi quindi, all'Eur è percepita come una necessità. Dopotutto il quartiere è gode di un'invidiabile patrimonio forestale. E vale la pena continuare ad investirci.